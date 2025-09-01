Mesmo durante a Copa tem recorde mundial na natação
XX
Durante a 62ª edição do prestigioso Troféu Sette Colli, Walsh cravou o tempo de 23seg55 nos 50 metros livre, estabelecendo um novo recorde mundial e reescrevendo, de forma categórica, o livro das marcas mais rápidas da história da natação. O feito ganha contornos ainda mais impressionantes pela brevidade do topo: a marca anterior, 23seg59, havia sido estabelecida há apenas nove dias por sua compatriota e parceira de treinos, Kate Douglass, em Indianápolis. A rapidez com que o recorde mudou de mãos é um testemunho da evolução técnica e da rivalidade saudável entre essas duas atletas, que continuam elevando o padrão da velocidade feminina global e lembrando um pouco da época esquisita dos chamados trajes tecnológicos que fizeram história de muitos recordes por volta de 2009.
XX
Ao sair da água sob os aplausos do público italiano, uma Walsh visivelmente energizada não escondeu sua ambição renovada, declarando enfaticamente que sua presença no topo é apenas o início de uma caminhada onde pretende continuar desafiando os limites em cada prova que disputar, já pensando é claro nos Jogos Olímpicos. É um lembrete vívido de que, simultaneamente às grandes decisões nos estádios de futebol ao redor do globo, a história do esporte está sendo escrita em frações de segundo, provando que o espírito competitivo — seja nos gramados ou nas raias — é um espetáculo contínuo que nunca deixa de nos surpreender com o extraordinário.
0 Comentários:
Postar um comentário