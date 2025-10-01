A maior competição de comer hot dog
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No entanto, a lendária história acabou sendo desmentida e tratada apenas como uma ação de marketing, sendo os primeiro registros da disputa de comer cachorro quente remetendo às décadas de 1960 e 1970, um período em que o torneio operava em uma esfera quase mítica e pouco registrada, longe dos holofotes da mídia de massa e transmissões ao vivo que temos hoje em dia. Ao longo de sua trajetória, a data da competição flutuou consideravelmente antes de se consolidar de forma definitiva no feriado da Independência dos Estados Unidos, ocasião que hoje atrai multidões e milhões de espectadores em todo o mundo.
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Com o passar do tempo e o crescimento da popularidade, a organização promoveu uma mudança significativa ao separar as categorias masculina e feminina, reconhecendo a ascensão de grandes competidoras que elevaram o nível técnico da disputa e chegavam até a ficar em terceiro lugar no geral. A história recente da competição também é marcada por turbulências e transformações, como a lendária e conturbada relação com Takeru Kobayashi, o fenômeno japonês que revolucionou as técnicas de ingestão e cujas disputas contratuais e rivalidade com a organização acabaram por mudar a forma como o esporte é gerido.
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Após a era Kobayashi, o mundo testemunhou o domínio absoluto e quase monótono de Joey Chestnut, cuja precisão matemática e capacidade de consumo estabeleceram recordes mundiais que pareciam inalcançáveis, tornando-o a face inquestionável da modalidade. Agora, com o olhar voltado para a edição de 2026, a expectativa cresce entre fãs e entusiastas em todo o planeta, que aguardam ansiosamente para ver como o esporte continuará a se reinventar e a desafiar os limites do corpo humano durante a tradicional e grandiosa festa anual realizada na icônica esquina da Surf e Stillwell Avenue, em Coney Island, ou se Joey continuará mantendo seu legada e não sendo páreo para nenhum desafiante, a não ser que esteja ausente como em 2024.
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