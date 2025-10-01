Jannik Sinner fatura o bi em Wimbedon

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Contudo, o tênis é o esporte do tempo mental, e Jannik Sinner, o mestre italiano que não sentia o sabor de uma glória desse calibre desde o triunfo na grama londrina no ano anterior, não se deixou abater pelo revés inicial. A virada começou a ser arquitetada no segundo set, onde o italiano, com a precisão de um cirurgião e o coração de um estrategista, nivelou a partida em outro tie-break, desta vez dominado por sua calma glacial. A partir dali, a maré mudou de direção: Sinner, sentindo o peso do título que defendia, elevou sua intensidade, martelou a resistência de Zverev com trocas de bola que pareciam ensaiadas no limite da perfeição e, com uma autoridade que calou os céticos, fechou os sets seguintes para garantir o bicampeonato, um feito que o consagra definitivamente como o novo grande guardião dos gramados ingleses.

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Mesmo com a ausência de Carlos Alcaraz nesta decisão final temos a sensação de que o tênis masculino vive um momento de hegemonia seletiva, onde poucos nomes dominam as manchetes e se revezam no topo do mundo, um contraste curioso e até desconcertante se olharmos para o circuito feminino, onde a imprevisibilidade é a regra e nenhuma tenista parece conseguir fincar raízes duradouras no trono, deixando o topo do ranking em constante e vibrante mutação. Contudo, o tênis é o esporte do tempo mental, e Jannik Sinner, o mestre italiano que não sentia o sabor de uma glória desse calibre desde o triunfo na grama londrina no ano anterior, não se deixou abater pelo revés inicial. A virada começou a ser arquitetada no segundo set, onde o italiano, com a precisão de um cirurgião e o coração de um estrategista, nivelou a partida em outro tie-break, desta vez dominado por sua calma glacial. A partir dali, a maré mudou de direção: Sinner, sentindo o peso do título que defendia, elevou sua intensidade, martelou a resistência de Zverev com trocas de bola que pareciam ensaiadas no limite da perfeição e, com uma autoridade que calou os céticos, fechou os sets seguintes para garantir o bicampeonato, um feito que o consagra definitivamente como o novo grande guardião dos gramados ingleses.Mesmo com a ausência de Carlos Alcaraz nesta decisão final temos a sensação de que o tênis masculino vive um momento de hegemonia seletiva, onde poucos nomes dominam as manchetes e se revezam no topo do mundo, um contraste curioso e até desconcertante se olharmos para o circuito feminino, onde a imprevisibilidade é a regra e nenhuma tenista parece conseguir fincar raízes duradouras no trono, deixando o topo do ranking em constante e vibrante mutação.



