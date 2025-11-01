Oleksandr Usyk abre mão dos cinturões
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O desfecho acabou causando mudanças nas quatro principais organizações de boxe mundial (WBC, WBA, IBF e WBO), demonstrando como os regulamentos de cada entidade moldam o destino dos cinturões. No Conselho Mundial de Boxe (WBC), o alemão Agit Kabayel foi promovido diretamente a campeão principal. O WBC adota a norma de elevar automaticamente o detentor do cinturão interino a campeão absoluto quando o titular abdica. Kabayel, que havia conquistado o título interino após uma sólida sequência de vitórias, assume a coroa sem a necessidade de passar por nova luta.
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Na Associação Mundial de Boxe (WBA), a transição consolidou Murat Gassiev como o novo soberano da categoria. A WBA historicamente trabalha com um sistema de hierarquia entre "Super Campeão" e campeões "Regulares". Como Usyk detinha o status de Super Campeão e deixou a posição vaga, a entidade aplicou suas regras de sucessão interna, promovendo o detentor da faixa secundária ou principal desafiante para o topo do ranking da entidade. O feito coloca Gassiev de volta ao topo do boxe internacional, curiosamente anos após ter sido derrotado pelo próprio Usyk.
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Já na Federação Internacional de Boxe (IBF), o cinturão permanece oficialmente vago. A IBF é reconhecida por aplicar suas regras com rigor inflexível: a entidade não costuma promover campeões interinos e exige estritamente que os dois primeiros colocados do seu ranking realizem uma luta direta para definir o novo detentor. Por fim, a Organização Mundial de Boxe (WBO) não passou por alteração recente na liderança, mantendo o britânico Daniel Dubois com o cinturão. A WBO já havia definido a situação de seu título anteriormente em meio à rotação de desafiantes obrigatórios.
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Daqui para frente, o cenário dos pesos-pesados entra em uma fase de alta movimentação. A expectativa é que as negociações para as primeiras defesas de título e lutas pela vaga da IBF ganhem ritmo nas próximas semanas. Com campeões distintos espalhados entre WBC, WBA e WBO, o caminho para unificações volta a se abrir no horizonte. Gassiev já expressou interesse em cruzar caminhos com Dubois ou Kabayel em confrontos de unificação, enquanto confrontos eliminatórios da IBF devem ser agendados para o fim da temporada. Paralelamente, o mundo do boxe permanece atento aos passos de Usyk, que agora pode desenhar seu confronto derradeiro no esporte sem a pressão dos mandados organizacionais.
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