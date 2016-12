Serena Williams iguala Steffi Graf

Um voleio na rede e uma vibração contagiante. Serena Williams havia fechado o primeiro set em 7-5 para evitar mais uma disputa no tie-break. Neste torneio de Wimbledon de 2016 era a primeira vez que sua adversária, a alemã Angelique Kerber, perdia um set. Não estava nada fácil, a rival havia lhe amargado uma derrota frustante no Aberto da Austrália em janeiro. Muitos acreditavam que a gasolina de Serena havia acabado após a derrota antes da hora no US Open do ano passado, quando perdeu a grande oportunidade de ganhar os quatro Grand Slams no mesmo ano. Em Roland Garros ela sucumbiu na decisão mais uma vez, diante de Garbiñe Muguruza, a última adversária vencida em uma final de Grand Slam quando conquistou este mesmo torneio de Wimbledon no ano passado.





Serena sabia que ainda poderia ir mais longe. Ela sabe que a nova geração do tênis feminino não é tão forte e consistente como fora a sua, iniciada a tantos anos no final da década de 1990. Aquela primeira conquista em 1999 na cidade de Nova York, o início de uma longa jornada que a faria se tornar uma das maiores vencedoras de todos os tempos. Em mais de 15 anos ela jamais havia sido derrotada em duas finais seguidas de Grand Slam. E não seria dessa vez que ela iria perder três vezes seguidas pela primeira vez. Kerber não havia perdido nenhum set até então, e acabou perdendo dois seguidos no momento decisivo.