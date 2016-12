O que Gretzky tem haver com golfe?

Recentemente o ex-jogador de futebol Pelé recebeu a Ordem Olímpica, que é uma honraria oferecida pelo COI a grandes nomes do esporte mundial. Pelé é considerado por muitos como o maior jogador de todos os tempos, alguns o chamam até de atleta do século. Muitas pessoas conhecem e sabem quem foi Pelé, mas isso não acontece com outros grandes nomes do esporte mundial. Poucos já ouviram falar ou sabem quem foi Babe Ruth, uma das maiores lendas do beisebol. No boxe, a recente morte de Muhammad Ali repercutiu em todos os cantos, mas ninguém citou o relembrou quem fora Rocky Marciano, um lutador que jamais perdeu nos pesos pesados.





Lendas do beisebol e do boxe pouco conhecidas ou reverenciadas. Se partirmos para o hóquei no gelo então, a coisa fica mais complicada ainda. Ruth e Marciano deveriam ser como Pelé, e Wayne Gretzky também. O maior jogador de hóquei no gelo que a NHL já viu em toda a sua história de mais de cem anos. Gretzky é quase um Deus para os amantes do hóquei no gelo. Sidney Crosby apenas sonha em ser um Wayne Gretzky, ou alcançar um reconhecimento semelhante. E se Wayne Gretzky não consegue um reconhecimento mundial no nível do Pelé, imagina só uma filha sua que tenta ser cantora, atriz e modelo?





Sim, Wayne Gretzky teve filhos e sua filha mais velha não iria deixar de usar seu sobrenome, mesmo que não seja um sobrenome tão reconhecido como um apelido do tipo Pelé. Paulina Gretzky desistiu da faculdade e gravou um disco de músicas. Ela também se arriscou nas telonas, participando do filme "Gente Grande 2". E com um corpo esbelto e uma beleza única, não poderia deixar de ser modelo também. Com 27 anos de idade, a gata saiu nas páginas da revista em um ensaio que não tinha muito haver como hóquei no gelo, mas sim com golfe. E só mesmo assim para entender o que Gretzky tem haver com golfe.





O mundo descobre Paulina Gretzky e faz a ligação de Gretzky com o golfe graças a Shane Lowry. Mas quem é Shane Lowry? Talvez ele seja a versão Dustin Johnson do ano passado. Não estamos na NHL, apesar do Gretzky, mas sim no US Open de golfe, um dos quatro maiores torneios de golfe do mundo. Wayne Gretzky não está jogando e nem assistindo no Oakmont Country Club, em Oakmont, Pennsylvania. Mas Paulina Gretzky e seus cabelos louros estão lá. Ela está lá porque é a esposa e mãe do filho de Dustin Johnson, e espera que o marido não perca a chance que Shane Lowry está lhe dando. Ironicamente do mesmo jeito que ele deu a Jordan Spieth no ano passado.