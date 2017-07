Calendário esportivo de Julho de 2017

O mês de julho de 2017 terá muitas atrações esportivas. As emoções já começaram no último sábado, com a largada do Tour de France de ciclismo que vai durar todo mês. Neste domingo já tem a grande decisão da Copa das Confederações de futebol e na segunda-feira o tradicional torneio de Wimbledon de tênis terá suas primeiras raquetadas. As coisas só melhoram ao longo do mês, confira abaixo as principais datas do calendário esportivo mundial no mês de julho de 2017.





1-23: Ciclismo - Tour de France





2: Futebol - Final da Copa das Confederações





3-16: Tênis - Wimbledon





9: Fórmula 1 - GP da Áustria





14-30: Campeonato Mundial de Natação





16: Fórmula 1 - GP de Silverstone





20-23: Golfe - The Open Championship





30: Fórmula 1 - GP da Hungria