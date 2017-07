Os maiores salários do esporte em 2017

Saiu a mais atualizada lista dos maiores salários do esporte em 2017. A Forbes mais uma vez revela quem são os atletas mais bem pagos do planeta e, pelo segundo ano consecutivo, o jogador de futebol português Cristino Ronaldo encabeça a lista. Grandes mudanças vem ocorrendo nos últimos anos e já não vemos mais entre os dez os jogadores de golfe consegrados Tiger Woods e Phil Mickelson, que estavam quase sempre nas primeiras posições. Roger Federer se manteve bem, mas Novak Djokovic caiu e Rafael Nadal está apenas na posição 33. O melhor brasileiro é Neymar, que ocupa a décima oitava colocação, enquanto que a melhor no feminino é Serena Williams, que está na posição 51.





1. Cristiano Ronaldo

U$ 93 milhões

FUTEBOL

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo não está muito bem no Real Madrid, pelo menos em termos de relacionamentos com a torcida e com a imprensa. Já dentro de campo é só alegria, Conquistas de títulos importantes como a Champions League, o Mundial de Clubes e até Eurocopa com Portugal só ajudaram o astro português a ganhar cada vez mais dinheiro, assim não teve jeito e ele figurou mais uma vez no topo da lista.





2. LeBron James

U$ 86.2 milhões

BASQUETE

No ano passado ele conseguiu um milagre com seus companheiros e levou o Cleveland Cavaliers ao seu primeiro título de campeão da NBA. Naturalmente aquele que é um dos melhores jogadores de todos os tempos não iria perder desempenho neste ano, uma nova final disputada era algo mais do que claro de que iria acontecer novamente, por isso mesmo ele mereceu uma quantia ainda maior de dinheiro no bolso para garantir a segunda colocação na lista.





3. Lionel Messi

U$ 80 milhões

FUTEBOL

Não era muito comum ver o futebol figurando no top 10 dos mais bem pagos do mundo. Perto do topo da lista então muito menos. Esse era um lugar típico de golfistas e boxeadores, por mais incrível que isso possa parecer. Mas aos poucos a lista começou a ficar cada vez mais variada, contando com uma mistura de basquete com futebol americano e tênis. O argentino Lionel Messi vem subindo mais a cada ano e, mesmo que o Barcelona já não seja mais aquele Barcelona de tantas glórias, sua conta bancária fica cada vez mais inchada.





4. Roger Federer

U$ 80 milhões

TÊNIS

O tenista suíço Roger Federer vem impressionando nos últimos anos por sua longevidade no esporte. No ano passado ele voltou a jogar muito bem e assim acumulou ganhos que não vinha tendo tanto. Para o ano que vem é possível que sua posição melhore ainda mais, pois ele continua dando trabalho para seus adversários e até mesmo ganhando títulos importantes como os de Grand Slam.





5. Kevin Durant

U$ 60.6 milhões

BASQUETE

O Basquete é o esporte que tem mais atletas no top 10 da lista. Kevin Durant trocou seu antigo time pelo Golden State Warriors e por um trocado de dólares a mais. Seu salário aumentou e seu prestígio foi até o céu. Ele foi contratado para ajudar o Warriors a recuperar o título da NBA que havia perdido em 2016. Nada mais natural do que ser muito bem pago por essa tarefa tão importante.





6. Andrew Luck

U$ 50 milhões

FUTEBOL AMERICANO

O Drew Brees caiu para décimo primeiro e, pasmem, Tom Brady não está em uma lista com 100 nomes! Ou seja ele ganhou menos de 21 milhões de dólares, pobre coitado! O futebol americano só não paga menos que o Beisebol, que só vê seu primeiro nome na vigésima oitava posição com o desconhecido Clayton Kershaw. Bom para Andrew Luck que ganha bem, mas que ainda não mostrou dentro de campo se merece tanto.





6. Rory McIlroy

U$ 50 milhões

GOLF

O golf é como o tênis, individual e isolado. Tiger Woods e Phil Mickelson dominaram por tantos anos, mas agora eles começam a abrir espaço para a nova geração. Rory McIlroy já viu dias melhores com seu jogo, porém agora ele vê dias ainda melhores com o dinheiro no bolso. Talvez Jordan Spieth, que está na vigésima primeira posição neste ano, apareça por aqui em breve. Até lá quem sorri mais é McIlroy.





8. Stephen Curry

U$ 47.3 milhões

BASQUETE

Campeão em 2015 e vice em 2016. Também não é de se estranhar que, aquele que até então era o maior jogador do Golden State Warriors, pelo menos até a chegada de Kevin Durant, ganhasse mais dinheiro por causa disso. Grana merecida, ninguém jamais havia feito tantas cestas de três pontos em uma mesma temporada. Assim foi cestinha e MVP da temporada regular. A quem diga que houve um aumento absurdo no aproveitamento dos times nas cestas de três pontos que mudou o jogo de basquete na NBA. Stephen Curry só confirma isso e recebe cada vez mais por isso.





9. James Harden

U$ 46.6 milhões

BASQUETE

A nona posição, ao contrário da maioria das demais, prova que nem sempre ser campeão seja um quesito obrigatório para ganhar mais dinheiro. James Harden é o principal jogador do Houston Rockets e sonha em chegar a final já faz algum tempo. Candidato a MVP da temporada regular e garantindo sua equipe nos playoffs a cada ano. Falta um pouquinho mais para chegar lá, mas não falta muito para já estar aqui, entre os maiores salários do esporte.





10. Lewis Hamilton

U$ 46 milhões

FÓRMULA 1

Se Nico Rosberg não tivesse se aposentado será que ele estaria no top 10 dos maios bem pagos do esporte? Hamilton foi campeão em 2015 e buscou o título de 2016 com a faca nos dentes, até a última prova tentando de tudo, mas não deu. Isso, no entanto, não foi motivo para que seus pagamentos diminuíssem e ele conseguiu entrar entre o mais bem pagos do último ano. O detalhe que impressiona é ver que o décimo ganha só um pouco a menos que a metade do primeiro. O dinheiro dobra em apenas dez posições, incrível.