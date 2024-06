GP de Mônaco 1929-2024

... 95 anos antes

No último domingo foi realizada mais uma etapa dode Fórmula 1, uma das corridas mais tradicionais do automobilismo mundial. A vitória ficou com Charles Leclerc, da Ferrari, seguido por Oscar Piastri e Carlos Sainz Jr., que completaram o pódio. Leclerc venceu pela primeira vez em sua terra natal, se tornando o primeiro piloto monegasco a vencer a corrida como um Grande Prêmio da F-1 desde 1931, quando Louis Chiron ficou com a vitória.Exceto por um acidente logo depois da largada envolvendo três pilotos, que acabou deixando o carro de Sergio Pérez bem destruído, a corrida não teve grandes emoções e acabou sendo bem monótona. O acidente causou uma paralisação por bandeira vermelha de quase uma hora. Ainda assim o GP de Mônaco trouxe um alívio na temporada que foi ver um pódio com três pilotos de duas equipes diferentes que não são a Red Bull. De qualquer forma Max Verstappen, que terminou apenas em sexto, segue com grande vantagem na liderança geral da temporada.. Organizada pelo rico fabricante de cigarros Antony Noghès, a corrida teve a participação de 16 pilotos. A vitória ficou com o piloto britânico William Grover-Williams, que corrida sob o pseudônimo "W Williams", e pilotava o carro da equipe Bugatti, mesma equipe do segundo colocado Georges Bouriano. Apenas os dois e o terceiro colocado, Rodolfo Caracciola, com uma Mercedes, completaram as 100 voltas previstas.O quarto colocado, o francês Jorge Filipe, deu 99 voltas também pilotando um Bugatti, carro que pertencia a oito pilotos do grid, incluindo o último colocado Marcel Lehoux, da França, que deu apenas sete voltas no principado. A vitória de W Williams rendeu a ele a fama de ter sido o primeiro piloto a vencer o GP de Mônaco de Fórmula 1, assim ele ganhou uma estátua em seu Bugatti Type 35 que está localizada na primeira curva do Circuito de Mônaco (Capela Sainte-Dévote).