Champions League 1974-2024

10:47 Net Esportes 0 Comments

O Real Madrid é o grande campeão da Champions League de 2024. A equipe merengue derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 0 e conquistou o seu 15º título da história da maior competição de clubes do planeta. Para se ter uma ideia o Real Madrid passou a ter mais que o dobro de títulos do segundo maior vencedor, que é o Milan com 7 troféus. O brasileiro Vini Jr. marcou o segundo gol do time madrileno e se tornou o mais jovem jogador da história e ter marcado gol em duas finais de Champions e ser campeão, antes dele o mais novo a ter conseguido o feito era Lionel Messi.



O Real Madrid foi campeão de seis das últimas 11 edições de Champions, sendo que venceu três vezes seguidas nesse período entre 2016 e 2018. Nesse tempo o time também nõ perdeu nenhuma final e chegou em três semifinais das cinco edições que não ganhou, sendo também semifinalista dos anos de 2012 e 2013 antes desse período vitorioso.



... 50 anos antes



Em 1974 o grande campeão da Champions que na época realizada sua 19ª edição, foi o Bayern de Munique, que era campeão pela primeira vez em sua história e iniciava um domínio de três anos seguidos sendo campeão. Na final o time alemão derrotou o Atlético de Madrid. Naquela época não havia disputa de pênaltis, e após o primeiro jogo ter terminado 1 a 1 com prorrogação, uma nova partida foi realizada e o Bayern venceu por 4 a 0.