Boston e os números 16, 17 e 18

Os números sempre fazem parte do esporte, mas ás vezes eles acontecem de uma forma mística e inexplicável. As coincidências dos números parecem deixar as emoções do esporte ainda mais interessantes do que são normalmente. E oencontrou a sua relação entre os números 16, 17 e 18 para coroar mais uma noite inesquecível na sua história mais do que vitoriosa na NBA. A noite do dia 17 de junho de 2024 foi tão marcante quanto já havia sido a noite de 17 de junho de 2008 . Foi naquele dia que o Celtics marcou 131 a 92 contra o grande rival Los Angeles Lakers e ganhou o seu 17º título de sua história. De um dia 17 até o outro dia 17, se passaram intermináveis 16 anos, até que o Boston conseguisse no mesmo dia 17 o seu 18º título da NBA.Desta vez pareceu ter sido um pouco mais fácil do que naquela ocasião, apesar de que na temporada regular foram duas vitórias a menos, porém sendo o melhor time de todos de qualquer forma. O rival Lakers de 2008 teve 57 vitórias e 25 derrotas, mesma campanha que o Oklahoma City Thunder conseguiu nesta temporada pelo Oeste, mas que não foi suficiente para conseguirem chegar à final. Quem chegou lá foi o Dallas Mavericks, que teve uma campanha de 50-32, conseguindo alcançar a decisão após uma evolução técnica a partir da metade da temporada regular, reforçada depois de um playoff sólido, mas perdendo essa força na grande decisão.O Gigante voltou. Agora o Boston volta a ser o maior campeão da NBA depois de ter visto o Los Angeles Lakers empatar em número de títulos. O Boston também conseguiu um título de superação após ter tido uma grande oportunidade em 2022, quando perdeu a decisão para o Golden State Warriors que havia sido apenas o terceiro do Oeste naquele ano. Um resultado terrível que colocou à prova a força de seus jogadores, mas não tão ruim quanto a derrota na final da Conferência do ano passado diante de um Miami Heat que se classificou apenas em oitavo depois de um play-in com uma derrota e uma vitória, na maior oportunidade de reverter um 0-3 em toda a história da NBA, algo que jamais aconteceu.Kyrie Irving, que já foi jogador do Celtics, é calado pela torcida. Jayson Tatum, sempre contestado por ser um grande jogador que nunca ganha nada, agora é campeão. Jaylen Brown fatura o prêmio de MVP enquanto Al Horford levanta a taça após 17 temporadas esperando por esse grande momento. Joe Mazzulla se torna o técnico mais jovem da história a ser campeão depois de Bill Russell, o lendário jogador do próprio Celtics que alcançou o feito em 1969 quando era técnico e jogador ao mesmo tempo. De 2008 até o tão esperado 2024, depois de 16 anos de angústia, no mesmo dia 17 de junho, veio o título de número 18 finalmente. 16, 17 e 18, os três números que transformaram a conquista do Boston Celtics em algo que os torcedores se lembrarão para sempre.