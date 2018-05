Justify justifica o seu favoritismo

O sábado amanheceu triste em Baltimore. A chuva castigava a cidade mais populosa de Maryland, no Estados Unidos. Assim sendo, as capas, os casacos e os gorros tiveram que sair do armário, pois os amantes do turfe tinham que sair de casa. O destino deles era o Pimlico Race Course, e ninguém sabe até quando poderão continuar indo até lá para assistir ao tão famoso e consagrado Preakness Stakes. A segunda corrida da Tríplice Coroa do turfe americano e uma das maiores corridas de cavalos do mundo chegou à sua edição de número 143, mas em breve, pela degradação do local onde é realizada a muitos e muitos anos, ela corre o risco de ter que fazer as malas e ir embora. Porém, enquanto essa tristeza para os moradores não acontece, é melhor encarar o dia triste de chuva para não perder a prova deste ano.





E lá se vão mais de 134 mil pessoas. O público foi um pouco menor do que o do ano passado, afinal foi um dos dias mais chuvosos em toda a história da competição. Sorte de quem encarou a água sem medo, pois teve o privilégio de ver mais um dia histórico para o turfe nos Estados Unidos e no mundo. Todos viram, ou pelo menos tentaram ver de alguma forma. Isso ocorreu porque se toda a chuva não fosse já uma desgraça suficiente, ainda teve a densa névoa que caiu sobre Pimlico bem na hora da corrida, bem na hora que a chuva resolveu dar uma trégua. O nevoeiro era tão denso que em uma determinada parte da reta final, onde os cavalos passam logo após a largada, era completamente impossível de ser ver qualquer coisa.





Após passarem pela neblina eles então surgiam como se estivessem saindo das nuvens rumo ao topo do mundo. E lá já estava ele, Justify, liderando desde o início e entrando firme na primeira curva. Mas ele não estava sozinho, Good Magic lhe acompanhava lado a lado querendo acabar com o seu sonho maior. Após a vitória no Kentucky Derby, tudo que Justify queria era vencer o Preakness para manter vivo o seu desejo de faturar a Tríplice Coroa. Era natural que ele fosse apontado como sendo o grande favorito para essa corrida, mesmo sem ter vencido nenhuma corrida com dois anos de idade, mas principalmente por ter quebrado a "Maldição de Apollo" e ser mais um vencedor em Kentucky após nunca ter vencido aos dois anos. O objetivo estava traçado, e Justify precisava justificar o favoritismo.