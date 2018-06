Justify fez o difícil parecer fácil

11:45

Ainda era um pouco cedo, mas os torcedores já ocupavam boa parte das arquibancadas do City Field, em Nova York. O começo de temporada do New York Mets na MLB foi incrível, tanto quando o do Boston Red Sox, mas a equipe não conseguiu manter a mesma regularidade dos rivais do norte e acabou decaindo no decorrer da competição. O motivo para o público não desanimar é que desta vez a série de duelos é contra um velho conhecido da própria cidade de Nova York. Eles estão vindo do Bronx até o Queens, para mais uma Subway Series, para mais um confronto entre Mets e Yankees. Antes disso, no entanto, o público que chegou cedo volta as suas atenções para o telão, pois uma corrida de cavalos que acontece bem perto dali já começou, e quando terminar ficará marcada na história.





Os torcedores que aguardam o início do jogo acabam tendo uma reação singela. A maioria deles aplaude, ainda que sentados, mas ninguém vibra muito ou enlouquece de alegria. É compreensível, afinal eles são todos fãs de beisebol e não de turfe. O mesmo não se pode dizer daqueles que estão no hipódromo de Belmont Park, em Elmont, Nova York. Mais de 100 mil pessoas vão à loucura quando Justify cruza a linha de chegada em primeiro lugar, vencendo o Belmont Stakes praticamente de ponta a ponta. Festa para o jockey Mike Smith e alegria imensurável para o treinador Bob Baffert, sim, ele fez novamente. O cavalo Justify acabou de vencer a Tríplice Coroa, ele conseguiu fazer o difícil parecer fácil.





Em todas a história do turfe americano, e olha que só o Belmont Stakes chegou à sua edição número 150, apenas 12 cavalos haviam conseguido vencer a Tríplice Coroa. Pior do que isso é que até 2015, quando American Pharoah venceu, foram 37 anos de espera. Em toda essa história já houve vitórias próximas umas das outras, como ocorreu agora. Já houve até vencedores em anos consecutivos. Já houve até treinador ganhando duas vezes, como Bob Baffert fez novamente. Mas ninguém, exceto pelo fato de Baffert ser o treinador, esperava que isso fosse acontecer mais uma vez tão cedo, depois de uma espera e angústia que parecia não acabar nunca até a vitória de Pharoah em 2015.