Nadal ainda não é o maior de todos

13:57

Rafael Nadal vencer o seu décimo título de Grand Slam, sendo o sexto em Roland Garros, foi publicado neste blog Em abril de 2011, pouco antes do tenista espanholvencer o seu décimo título de Grand Slam, sendo o sexto em Roland Garros, foi publicado neste blog uma previsão de que o jogador poderia um dia se tornar o maior de todos , pelo menos em questão de números. Naquela época Roger Federer já dava sinais de desaceleração aos 29 anos, sendo que a maioria dos grandes tenistas do passado não conseguiu vencer muita coisa depois dos 30 anos. O suíço já havia superado Pete Sampras em número de Grand Slam e Nadal, então com 24 anos e tendo vencido em todos os pisos e mais as Olimpíadas, demonstrava que iria longe, principalmente se continuasse triunfando no saibro, o seu chão favorito. A aposta feita naquele texto previa Rafael Nadal com cerca de 16 ou 17 títulos de Grand Slam, já igualando ou superando Federer que na época já tinha os seus 16 títulos.





Novak Djokovic e Andy Murray foram os principais carrascos da dupla desde então. Em 2012 Federer alcançou mais um Grand Slam, chegando a 17 e, como jamais alguém poderia imaginar, ele voltou a vencer cinco anos depois disso, conseguindo mais três taças. Atualmente Roger Federer tem 20 títulos de Grand Slam e continua com fome de bola para ainda mais mesmo aos 36 anos de idade. Nadal só chegaria em mais uma final de Wimbledon depois de 2011, e nunca mais até hoje venceria o Aberto da Austrália novamente, perdendo em três finais. Por outro lado levaria mais dois do US Open e só perderia dois do seu queridinho Aberto da França. Com o título de 2018 ele chegou então ao seu décimo sétimo título de Grand Slam, algo que em 2011 parecia que iria acontecer em no máximo cinco anos, mas demorou sete.