Fórmula 1: Lewis Hamilton

13:59 Net Esportes 0 Comments

Uma Fórmula 1 mais disputada e equilibrada seria muito mais interessante, mas isso é raro e de certa forma estamos ou temos que nos acostumar com o período de domínio de uma determinada equipe. A Fórmula 1 vive de ciclos e atualmente o ciclo de domínio da Mercedes prevalece. Assim sendo, cabe ao piloto da equipe se aproveitar disso ou conquistar a preferência de quem está no comando para ter a sua prioridade. Lewis Hamilton está aproveitando muito bem ambas as alternativas, mas nem sempre foi assim. Neste ano sua oportunidade foi tão grande que até ganhou uma vitória de presente do companheiro de equipe. Até quando Hamilton e a Mercedes vão durar na ponta ninguém sabe, então é melhor não deixar escapar mais nenhuma dessas grandes oportunidades de seguir fazendo história.





Mais cedo ou mais tarde uma nova equipe estará dominando tudo no lugar da Mercedes. Muito provavelmente será a Ferrari novamente, pois estão demonstrando isso nos últimos anos. Parecia até que o tal ano seria já nessa temporada, a julgar pelo início feroz de Vettel, mas o gás deles acabou bem antes do que todos poderiam imaginar. Então Hamilton não perdeu a nova chance e nem arriscou perder uma corrida onde seu companheiro venceria. O inglês foi campeão pela quinta vez, igualou o lendário Fangio e escreveu seu nome mais uma vez na história da categoria máxima do automobilismo. O título veio com bastante antecedência, mas sua vontade de vencer não foi embora depois que o caneco estava garantido.