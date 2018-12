Os melhores de esporte em 2018

Neste ano o basquete foi o único esporte que colocou dois representantes entre os dez nomes do esporte em 2018. Geralmente existe uma tendência em se destacar apenas um de cada esporte, afinal um dos feitos de um tende a ser mais extraordinário do que o outro, mas essa regra não se aplica se os indicados forem um do masculino e outro do feminino. Desta forma Breanna Stewart surgiu por aqui, e isso aconteceu porque depois de ter feito um grande ano de 2016, ela conseguiu ser ainda mais brilhante em 2018. Breanna foi campeã da WNBA, foi eleita a MVP das finais, foi eleita também a MVP de toda a temporada regular, foi escolhida para a All-Star Game, está no quinteto titular do time do ano, ganhou a Copa do Mundo de basquete feminino com os Estados Unidos e foi eleita a melhor jogadora da competição realizada na Espanha, além de fazer parte também do time do campeonato. Ela simplesmente só faltou fazer chover neste ano de 2018, com apenas 24 anos, e por isso ela está em oitavo lugar no prêmio Net Esportes de melhores do esporte no ano de 2018.