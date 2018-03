Jogos Olímpicos de Inverno: Ester Ledecká

Mesmo com muito frio e temperaturas abaixo de zero, os Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coréia do Sul, trouxeram muita emoção que esquentou o coração dos apaixonados pelo esporte. Recordes foram quebrados e muitas façanhas foram alcançadas. Não faltaram sorrisos de alegria e nem choros de tristeza. Algumas lágrimas também eram de felicidade, principalmente se a decisão havia sido apenas na foto da linha de chegada. Teve atleta ganhando recorde de medalhas e teve atleta perdendo medalha dada como certa. Teve de tudo, inclusive uma atleta que surpreendeu o mundo e entrou para a história do esporte de uma maneira inacreditável.





Seu nome é Ester Ledecká, e seu feito foi incrível. Não é nenhum absurdo atletas competirem em modalidades diferentes. E também não é nenhuma novidade que eles ganhem medalhas em esportes diferentes. Entre diversos casos, destacam-se aqueles atletas que ganharam medalhas tantos nos Jogos Olímpicos de Inverno quanto nos Jogos Olímpicos de Verão. Tem os atletas que não vão muito além, ganhando no vôlei de quadra e depois no vôlei de praia ou natação e pólo aquático, mas tem os casos mais extremos como Eddie Eagan que era boxeador e depois migrou para o bobsleigh. Ou ainda Jacob Tullin Thams, que praticava o salto de esqui e depois se tornou um velejador. Eles ganharam mais de uma medalha, ás vezes ganhando até duas medalhas de ouro, como fizera por exemplo Anfisa Reztsova, antes de Ester Ledecká.





Reztsova ganhou duas medalhas de ouro em duas modalidades diferentes. A atleta russa foi ouro no Biatlo (duas vezes) e depois foi ouro no cross-country. Mas o Biatlo é uma mistura de esqui cross-country com tiro ao alvo. É quase como natação e pólo aquático ou vôlei de quadra e vôlei de praia. E se não fosse apenas isso, levamos em consideração que Reztsova faturou essas medalhas de ouro em três olimpíadas diferentes. O caso de Ester Ledecká vai muito além de qualquer outro feito. A atleta de República Tcheca mudou a história do esporte se tornando a primeira pessoa, incluindo homens e mulheres, a ganhar duas medalhas de ouro em dois esportes diferentes, com equipamentos diferentes e tudo isso na mesma edição dos Jogos.