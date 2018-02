Aberto da Austrália 2018: Roger Federer

O tenista suíço Roger Federer foi o campeão do Aberto da Austrália de 2018. Na grande final disputada em Melbourne ele derrotou o croata Marin Čilić por 3 sets a 2, com parciais de 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6 e 6-1. Aos 36 anos de idade Federer aumentou o seu recorde de títulos de Grand Slam e se tornou o primeiro jogador do circuito masculino a alcançar a marca de 20 títulos de Grand Slam na carreira. Antes disso apenas três jogadoras do feminino haviam conseguido 20 títulos ou mais de Grand Slam na carreira.





Para faturar sua sexta taça no Aberto da Austrália, Federer, além de contar com seu jogo sólido e preciso, aproveitou-se de algumas outras situações que culminaram na eliminação dos moires rivais e candidatos ao título. Rafael Nadal abandonou o jogo de quartas de final diante de Marin Čilić no quinto set. Antes disso, nas oitavas-de-final, Novak Djokovic havia sido surpreendido pelo sul-coreano Chung Hyeon. O jogador da Coréia do Sul resistiu firme até a semi-final, que jogou diante de Federer, mas teve que abandonar a partida no segundo set.



Roger Federer conseguiu se tornar ainda maior do que já era. Desde antes mesmo de igualar o número de títulos de Grand Slam de Pete Sampras, que era o reordista e visto por muitos como o melhor da história, o suíço já era apontado como um dos melhores de todos os tempos. Depois disso começou a ficar difícil deixá-lo apenas como um dos melhores, principalmente quando ele se vê jogando em meio a tantos outros grandes jogadores como Nadal e Djokovic, e até Murray e outros não tão grandes, mas que já lhe superaram até em finais de Grand Slam.