Super Calendário esportivo de 2018

Calendário esportivo de 2018. O calendário de esportes do ano de 2018 trás as principais competições esportivas do ano, divididas por meses desde janeiro até dezembro. Estão registrados apenas as mais importantes competições de cada esporte do mundo.





Janeiro

1 - Hóquei no gelo - NHL Winter Classic

6-20 - Automobilismo - Rali Dakar

15-28 - Tênis - Aberto da Austrália





Fevereiro

4 - NFL - Super Bowl

9-25 - Olimpíadas de Inverno

18 - NASCAR - Daytona 500

18 - NBA - All-Star Game





Março

25 - Fórmula 1 - Início da temporada (GP da Austrália)

29 - MLB - Início da temporada





Abril

4-15 - Jogos da Commonwealth

14 - NBA - Início dos Playoffs

5-8 - Golfe - Masters de Augusta





Maio

5 - Turfe - Kentucky Derby

5-27 - Ciclismo - Giro d'Italia

19 - Turfe - Preakness Stakes

26 - Futebol - Final da Champions League

27 - Automobilismo - 500 milhas de Indianapolis

27-10 jun - Tênis - Roland Garros





Junho

9 - Turfe - Belmont Stakes

14-17 - Golfe - US Open

14 - 15 jul - Futebol - Copa do Mundo

16-17 - Automobilismo - 24 Horas de Le Mans





Julho

2-15 - Tênis - Wimbledon

7-29 - Ciclismo - Tour de France

15 - Futebol - Final da Copa do Mundo

19-22 - Golfe - Open Championship





Agosto

9-12 - Golfe - PGA Championship

25-16 set - Ciclismo - Vuelta a España

27-10 set - Tênis - US Open





Setembro

6 - NFL - Início de temporada





Outubro

13 - Triatlo - Ironman do Hawaii

23 - MLB - Início da World Series





Novembro

4 - Atletismo - Maratona de Nova York

11 - Fórmula 1 - GP do Brasil

28 - Futebol - Final da Libertadores da América





Dezembro

12-22 - Futebol - Mundial de Clubes da FIFA