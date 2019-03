A NBA está ... mudando

Nem nas diversas épocas em que Boston Celtics e Los Angeles Lakers dominavam tudo na maior liga de basquete do planeta. Sem dúvida eles foram os que mais chegaram perto, como nos anos de 1960 e final dos anos de 1980, mas nem três finais seguidas ousaram fazer. Quem conseguiu a façanha incrível de decidir o título da NBA por quatro anos seguidos foram as equipes do Golden State Warriors e do Cleveland Cavaliers, mas isso acabou. LeBron James resolveu mudar novamente e foi para o Los Angeles Lakers. Com isso o Cleveland Cavaliers disse adeus a qualquer chance de retornar para uma quinta final seguida, mas pelo menos eles conseguiram seu primeiro e único título nesses quatro anos de decisões. O que ninguém esperava era ver James dando adeus àquela que seria sua nona final seguida. Pior que isso é que ele parece estar dando adeus até mesmo aos playoffs. É realmente surpreendente, após quatro anos a NBA está ... mudando.





Esta mudança, no entanto, parece que está sendo feita apenas no lado Leste, pois no Oeste segue tudo quase do mesmo jeito. O Leste não vê mais o Cavs brilhando e fazendo seus milagres para ir à final, como fizeram no ano de 2018. Seu único alívio é saber que o New York Kcniks consegue ser pior que eles. Agora quem brilha é um novo time que ressuirgiu assombrando seus adversários. Trata-se do Milwaukee Bucks, campeão em 1971 quando contavam com a lenda Kareem Abdul-Jabbar, o MVP das finais daquele ano contra o Baltimore Bullets (atual Washington Wizards). E eles estão nessa condição graças a Giannis Antetokounmpo, que só não faz chover em quadra. O novo grande jogadora da NBA lidera em pontos, rebotes e assistência do time em quase todos os jogos.





A mudança no finalista do Leste é clara, só resta saber se o Bucks irá confirmar sua ida, já que o Toronto Raptors segue na cola e vem sonhando com isso nos últimos anos. Eles investiram em Kawhi Leonard e querem brigar até o último minuto. Sem falar no Boston Celtics, que está atrás de Indiana Pacers e Philadephia 76ers, mas que é sempre um osso duro de roer e possui um histórico que amedronta até mesmo o mais destemido dos guerreiros nas batalhas. Agora falando de Oeste, fica difícil não apostar que as coisas permaneçam como sempre estiveram nos últimos quatro anos. Exceto se o Golden State Warriors sucumbir diante de seus rivais por um excesso de confiança, a falta dela, a briga de egos ou qualquer outro problema que venha surgir no caminho. E para essas dúvidas estão os últimos resultados para ajudar.