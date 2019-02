Lindsey Vonn no Net Esportes

- Apesar da Copa do Mundo de esqui alpino se decorrer ao longo do fim do ano e início do ano seguinte, Lindsey Vonn só voltou a ser destaque no blog com matéria completa e foto quando ganhou pela décima vez uma prova de downhill , estabelecendo na época um recorde nunca antes alcançado por uma esquiadora dos Estados Unidos. Logo em seguida ela garantiu o título geral do Copa do Mundo de esqui alpino pela primeira vez na carreira, culminando em uma dobradinha com seu compatriota Bode Miller no masculino em um feito que não ocorria desde 1987.