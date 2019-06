E com o cavalo errado, ele venceu!

10:53 Net Esportes 0 Comments

O turfe americano viveu neste ano de 2019 uma das temporadas mais malucas da Tríplice Coroa. Teve cavalo sendo desclassificado por interferência no Kentucky Derby. Teve cavalo correndo sem jockey e completando a prova no Preakness Stakes. E por fim, no Belmont Stakes, teve cavalo errado no lugar certo para vencer a corrida de forma inesperada. É muito comum nas corridas de cavalos que os donos dos cavalos acabem escolhendo ás vezes os mesmos treinadores de ouros cavalos; Só no Derby deste ano o famoso e vitorioso treinador Bob Baffert tinha três cavalos no páreo. Ele acabou não vencendo e, depois disso, só entrou com um cavalo no Preakness e não venceu também. No Belmont ele nem apareceu, mas o canadense Mark E. Casse estava lá com sede de vitória.





Depois de ter amargado apenas a sétima colocação na primeira corrida da Tríplice Coroa, Casse surpreendeu a todos com o triunfo de War of Will no Preakness. Aquela corrida onde Bodexpress chamou mais a atenção depois de ter feito John Velazquez sair voando no portão de largada. Aquele triunfo não poderia fazer de seu cavalo o menos favorito na última das três corridas, conhecida como o "Teste do campeão"; e ele era por sinal o único campeão ali já que Country House, o ganhador do Kentucky Derby , não estava presente novamente como não esteve no Preakness devido à um vírus. Mas, naturalmente como quase sempre acontece, Mark Casse tinha um outro cavalo na disputa, Sir Winston, que pagava 12-1 e não tinha a menor chance de vencer.