NBA 2019: Kawhi Leonard

11:47 Net Esportes 0 Comments

Kawhi Leonard tem alguma chance de ser o maior nome do esporte em 2019, mas com certeza ele já tem garantido pelo menos a presença entre os dez maiores nomes do esporte em 2019. Na lista dos maiores nomes do esporte em 2017 , que foi feita por este blog, colocamos Kevin Durant na primeira colocação. A história defendida na época era de que ele foi contratado pelo Golden State Warriors para ser campeão novamente. A equipe da Califórnia havia vencido o título da NBA em 2015, mas perdeu no ano seguinte para o Cleveland Cavaliers de LeBron James. Durant foi então contratado e eles voltaram a ser campeões. O tempo passou e uma história semelhante acabou acontecendo. Não é possível saber, por enquanto, setem alguma chance de ser o maior nome do esporte em 2019, mas com certeza ele já tem garantido pelo menos a presença entre os dez maiores nomes do esporte em 2019.





Ironicamente o derrotado deste ano na final da NBA foi mais uma vez o Golden State Warriors, que chegou em sua quinta final consecutiva no maior basquete do mundo. Ironicamente também eles não puderam contar com sua maior estrela, Kevin Durant, que estava machucado. Se não bastasse eles ainda perderam Klay Thompson no meio do caminho e, por mais que Stephen Curry seja uma jogador incrível e acerte muitas bolas de três de qualquer lugar da quadra, não é suficiente para superar a equipe que está do outro lado e que está com uma vontade imensa de mudar a história da NBA. Eles lutaram como nunca nos últimos anos para alcançar esse objetivo, e agora com Kawhi Leonard eles finalmente conseguiram.





Ficar pensando o que se passa agora na cabeça de Curry, Durant, do técnico Steve Kerr e companhia é uma tarefa complicada, mas imaginar o que se passa na cabeça de Demar Derozan deve ser ainda mais difícil. Derozan é um grande jogador de basquete na NBA e ele estava lá na saga em busca da final dos últimos anos com o Toronto Raptors. Sempre lutando bravamente com seus companheiros, mas sempre sendo eliminado na derradeira hora crucial antes que o sonho pudesse se tornar uma esperança um pouco mais realista. E então a única equipe canadense que está atualmente na liga resolve trocá-lo. Demar Derozan vai para o San Antonio Spurs e Kawhi Leonard chega nas terras frias do Norte. Será que agora vai? Será que desta vez eles tem alguma chance? Será que o gigante do Oeste estará sem forças para impedi-los de serem felizes?