Campeões de 2020: Sofia Kenin

A chave feminina do Aberto da Austrália deste ano tinha 22 jogadoras dos Estados Unidos, e nenhuma de toda a América do Sul. Até a África estava presente com uma representante da Tunísia. E as americanas deram mais um grande show. Todos de olho nas promessa Catherine Bellis e Coco Gauff, ou nas veteranas Serena Williams e Madison Keys. Mas foi uma outra que acabou surpreendendo a todos e ficando com a taça.





Sofia Kenin tem apenas 21 anos e ao mesmo tempo "já está" com 21 anos e nunca havia feito nada de mais. Em torneios de Grand Slam ela não passava nem da quarta rodada nos últimos dois anos. Para se ter uma ideia a Maria Sharapova ganhou Wimbledon com 17 anos e Jennifer Capriati ganhou as Olimpíadas com 14. Mas desta vez tudo mudou. Gauff tirou Naomi Osaka do caminho e Kenin interrompeu o sonho da jovem e já badalada compatriota.





Agora chegou a vez dela ser badalada e lembrada. Seu caminho até a final até que foi fácil, mas Garbiñe Muguruza não iria facilitar depois de ter feito o que muitos chamariam de final antecipada contra Simona Halep. O primeiro set foi daquela que poderíamos estar chamando de representante sul-americana, mas da Venuezuela ninguém quer saber. Depois disso ela entrou no jogo e venceu os dois sets seguintes. Sofia Kenin, um nome que talvez voltaremos a escutar mais algumas vezes neste e nos próximos anos.





