Campeões de 2020: Novak Djokovic

Acho que o fã de tênis da atualidade é um privilegiado. E não é só pelo fato de poder estar vendo três dos maiores jogadores de todos os tempos, mas também pela longevidade que os tempos modernos estão proporcionando aos atletas. O suiço Roger Federer continua jogando aos 38 anos de idade (faz 39 em agosto de 2020), e continua dando trabalho chegando na semifinal do Aberto da Austrália. Acabou perdendo para outro gigante, Novak Djokovic, que ficou com o título após derrotar Dominic Thiem na final. Este último por sua vez eliminou o outro monstro Rafael Nadal ainda nas quarta-de-final.





A vitória de Djokovic neste ano do Aberto da Austrália tem dois aspectos muito interessantes. O primeiro é que ele chega aos seu título de Grand Slam número 17, entrando definitivamente na briga para ser o maior vencedor de todos os tempos em busca de Nadal que tem 19 e de Federer que tem 20. O natural será ver Nadal igualando e passando e depois, talvez, Djokovic igualando ou superando Nadal. Isso não será fácil, mas o outro aspecto o credencia para isso que é mais um ano com a chance de vencer os quatro Grand Slam´s no mesmo ano.





Nos últimos dois anos Djokovic faturou "apenas" dois Grand Slam no mesmo ano. Alternou entre Wimbledon e US Open e Ausrália e Wimbledon. Com Austrália já garantido e Wimbledon ganho nos dois últimos anos, podemos dizer que ele poderá levar três com o US Open, mas o grande problema é Roland Garros, onde Nadal voltou a vencer e dificilmente perderá, e onde Djokovic só venceu uma vez em 2016, aquele ano que só não ganhou Wimbledon e que já poderia ter sido o ano dos quatro nos mesmo ano.





A galeria dos Campeões de 2020 é feita levando em consideração o nosso Calendário do esporte em 2020 . Abaixo segue a lista com todos os campeões e ouros destaques.





Janeiro

Aberto da Austrália (feminino): Sofia Kenin

Aberto da Austrália (masculino): Novak Djokovic