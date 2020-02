Campeões de 2020: Kansas City Chiefs

O Super Bowl deste ano trouxe de volta à decisão o velho conhecido San Francisco 49ers, um time que fez tanta história com Joe Montana e ganhou muitos títulos da NFL. O problema é que eles já não vencem mais, perderam da última vez que haviam chegado na decisão e perderam mais uma vez agora. Por outro lado podemos dizer que o Kansas City Chiefs mereceu ser campeão, pois desde a temporada anterior vem fazendo grandes campanhas e dando sinais de que mais cedo ou mais tarde poderia "chegar lá".





O Super Bowl LIV e seu grande campeão merecem dois destaques. Um deles é o quarterback Patrick Mahomes, que foi eleito MVP do jogo e simplesmente jogou demais mesmo, principalmente quando ele mesmo marca o touchdown. O outro destaque é o técnico Andy Reid, um veterano de tantas histórias (seja no âmbito esportivo ou até mesmo no pessoal com filhos presos e que já morreram), e que era o técnico que mais vezes tinham ganho jogos na NFL sem nunca ter sido campeão do Super Bowl. Ele conseguiu finalmente.





Por fim vale destacar que o San Francisco 49ers estava vencendo o jogo por 20 a 10 até restarem "apenas" cerca de seis minutos para o final do último quarto. A partir daí o Kansas marcou 21 pontos com três touchdowns seguidos. O 49ers nunca havia sofrido tantos pontos em apenas um único quarto durante toda a temporada. A pontuação de 21 do Kansas no último quarto foi maior do que a pontuação do 49ers no jogo todo.

A galeria dos Campeões de 2020 é feita levando em consideração o nosso Calendário do esporte em 2020 . Abaixo segue a lista com todos os campeões e ouros destaques.





Janeiro

Aberto da Austrália (feminino): Sofia Kenin

Aberto da Austrália (masculino): Novak Djokovic





Fevereiro

Super Bowl: Kansas City Chiefs