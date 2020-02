Campeões de 2020: Denny Hamlin

Tanto a Fórmula Indy quanto a NASCAR de uma forma geral são competições que não tem o mesmo impacto que a Fórmula 1 (isso no âmbito geral do campeonato como um todo), mas cada uma delas tem uma corrida especial que vale muito mais do que o campeonato todo. As 500 milhas de Indianápolis na Indy e a famosa Daytona 500, da NASCAR. Não há nada como ficar dando duzentas voltas em um circuito oval por mais de quatro horas e decidir tudo apenas na última volta e em cima da linha de chegada. Haja fôlego para tanta emoção.





Neste ano, como já ocorreram outras vezes, choveu no domingo e a corrida foi adiada para segunda-feira. O dia de sol deu um brilho ainda maior para este evento esportivo tão especial. Os carros ficam lá correndo e a hora vai passando, até que finalmente as últimas voltas começarem e a emoção vir à tona. Acidentes inevitáveis, bandeira amarela, carros parados esperando limpar a pista. Isso é o que mais acontece. Se houver um acidente antes da abrir a última volta para tudo, retornam para mais duas voltas até que a bandeira branca seja acionada.





Denny Hamlin sabe muito bem como é isso, ele ganhou no ano passado e não perde tempo para assumir a ponta antes de abir a última volta (agora "não tem mais volta"). Mas então Ryan Newman e Ryan Blaney passam por ele e o deixa para trás, com Busch liderando e tentando segurar Blaney de todas as formas. Ele fecha em cima e depois fecha em baixo da pista, mas acaba sendo acertado por Blaney na traseira de seu carro vai parar no muro passando bem na frente de Hamlin e quase o levando junto.





O que acontece em seguida é uma sucessão de coisas incríveis em um espaço de tempo muito curto. Enquanto Ryan Newman está batendo no muro e capotando seu carro, Denny Hamlin está ultrapassando Ryan Blaney e conseguindo vencer a corrida por menos de meio metro na linha de chagada. Aos mesmo tempo o carro de Busch cai na pista e é acertado por outro carro que o faz voar e dar mais uma pirueta no ar, caindo de ponta cabeça e vendo o carro começar a pegar fogo. Os médicos então correm para socorrer Busch enquanto Hamlin faz a festa com a vitória que veio graças a lambança de Blaney.





A galeria dos Campeões de 2020 é feita levando em consideração o nosso Calendário do esporte em 2020 . Abaixo segue a lista com todos os campeões e ouros destaques.





