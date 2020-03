Maria Sharapova no Net Esportes

11:04 Net Esportes 0 Comments

O dia do fim chegou. Aos 32 anos de idade a tenista russa Maria Sharapova anunciou sua aposentadoria das quadras. Em uma carreira de altos e baixos ela conquistou os quatro títulos de Grand slam, foi suspensa por doping, teve sua pena reduzida, foi menosprezada por algumas adversárias e idolatrada por outras. Algumas reclamavam de seus gritos quando rebatia a bola, outras gritavam tanto quanto ou mais alto. Sharapova teve derrotas duras, se tornou a vítima preferida de Serena Williams, mas também brilhou com conquistas que muitas outras não chegaram nem perto. Seu jogo era grande, mas sua beleza encantadora era maior ainda. Ganhou dinheiro fora das quadras também, como modelo e empresária. Também doou bastante para ajudar quem precisava. A bela e doce Maria Sharapova saiu da cena esportiva, mas continuará brilhando no mundo como sempre fez.





No dia da aposentadoria da esquiadora americana Lindsey Vonn iniciamos uma série que mostrava todos as vezes que ela apareceu no blog Net Esportes. Depois fizemos isso em homenagem ao jogador de basquete Kobe Bryant que teve uma repentina e triste morte neste ano de 2020. Agora, mais uma vez, vamos relembrar a trajetória que registramos de mais uma atleta que está se aposentando. Nunca escondi o quanto sou fã de Maria Sharapova, e assim sendo suas aparições neste blog são extremamente maiores do que qualquer outro atleta. Desta forma iremos destacar então apenas as grandes postagens feitas sobre a nossa adorada tenista russa, excluindo os textos onde ela foi apenas citada ou não era a protagonista da história.





Agosto de 2007 - Pronta para vencer

Leia Mais A primeira postagem sobre Sharapova no Net Esportes falava sobre os vestido que a musa do tênis iria usar em sua participação no US Open de 2007. Ela já havia sido campeã por lá e os patrocinadores aproveitaram para investir e ela até posou para fotos dias antes da disputa no alto do Rockefeller Center em Nova York.





Setembro de 2007 - Sonho adiado

Depois de registrar o início arrasador de Sharapova no US Open, chegou o dia de registrar a derrota surpreendente. Ela perdeu para a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 1 e teve que adiar o sonho de ser campeã na Big Apple. Leia Mais





The Power 100 - Sharapova na posição 73 entre os 100 mais influentes do esporte. Leia Mais - Sharapova na posição 73 entre os 100 mais influentes do esporte.





Dezembro de 2007 - Musa em Cingapura

Leia Mais A beleza de Maria Sharapova sempre foi motivo para destaque. Aqui foi registrado que ela estava com um novo visual e que iria participar de um jogo exibição em Cingapura.





Janeiro de 2008 - Campeã do Aberto da Austrália

Leia Mais No ano de 2008 Maria Sharapova foi campeã do Aberto da Austália. Acompanhamos cada passo da musa em Melbourne e fizemos quatro registros importantes. O primeiro recebeu o nome de "Com o pé direito" , este ainda antes do Grand Slam falava sobre sua preparação e vitória no torneio de Hong Kong. Depois veio "Arrasadora" , e falava sobre a vitória contra Lindsay Davenport já na Austrália. Em seguida veio "Vitória contundente" e falava sobre o triunfo de quartas-de-final contra a grande Justine Henin. Por fim o post "Duelo de Musas" registrava a grande vitória na final contra Ana Ivanovic que também era muito linda.





Ano de ouro - Sharapova conquista o torneio de Doha. Leia Mais - Sharapova conquista o torneio de Doha.





A primeira no saibro - Sharapova fatura seu primeiro título no saibro em Amelia Island. Leia Mais - Sharapova fatura seu primeiro título no saibro em Amelia Island.





Festa de gala - Registro do aniversário de 21 anos de Maria Sharapova. Leia Mais - Registro do aniversário de 21 anos de Maria Sharapova.





Março de 2009 - Sete meses de espera

Leia Mais Este post falava sobre um longo tempo sem ver Sharapova jogando depois que ela teve que se afastar por causa de uma cirurgia. Ela voltou a jogar em duplas fazendo parceria com Elena Vesnina em Indian Wells.





Junho de 2009 - Dia triste em Wimbledon

Leia Mais Neste postagem que tem início meio poético, os dois primeiros parágrafos estão reservados para falar sobre a derrota da Sharapova na segunda rodada do Torneio de Wimbledon de 2009. Ela havia perdido para um desconhecida argentina chamda Gisela Dulko, deixando aquele dia mais triste em Londres.





Para brilhar ainda mais - Sharapova ganhou jóias para jogar no US Open de 2009. Leia Mais - Sharapova ganhou jóias para jogar no US Open de 2009.





Setembro de 2009 - Maria Sharapova no Brasil

Leia Mais Uma das postagens mais acessadas do blog na época falava sobre a vinda de Maria Sharapova ao Brasil. Ela iria fazer um jogo exibição em São Paulo no dia 29 de novembro, mas ainda era setembro e não haviam muitas informações.





As 40 atletas mais belas - Um merecido primeiro lugar entre as 40 mais belas do esporte. Leia Mais - Um merecido primeiro lugar entre as 40 mais belas do esporte.





Março de 2011 - Nova Chernobyl 25 anos depois

Leia Mais Um acidente na Usina Nuclear de Fukushima, no Japão, fez Sharapova se lembrar do passado de seus pais que tiveram que se mudar da Ucrânia para a Russia antes dela nascer devido ao acidente nuclear de Chernobyl em 1986.





As dez atletas mais bem pagas - Primeiro lugar para Maria Sharapova. Leia Mais - Primeiro lugar para Maria Sharapova.





Janeiro de 2012 - Prepare seus ouvidos para a final

Leia Mais Com Maria Sharapova e Victoria Azarenka na final do Aberto da Austrália a expectativa era para uma bela decisão e também uma decisão com muitos gritos de ambos os alados, pois as duas tenistas tinham a característica de gritar muito quando rebatiam a bola. Azarenka acabou ficando com a taça.





Junho de 2012 - A doce e bela Maria Sharapova

Leia Mais Registro da conquista do título de Rolang Garros de 2012 quando se tornou a décima tenista da história a ter sido campeã dos quatro torneios de Grand Slam.





Agosto de 2012 - Os doces da doce Sharapova em Nova York

Leia Mais Maria Sharapova ataca de empresária e lança os doces Sugarpova na cidade de Nova York.





Os maiores nomes do esporte em 2012 - Sharapova esteve em nossa famosa lista dos melhores do ano. Leia Mais - Sharapova esteve em nossa famosa lista dos melhores do ano.





Junho de 2014 - Mais uma grande conquista na base do grito

Leia Mais Depois de ter ganho os quatro títulos de Grand Slam, que por acaso era exatamente a quantidade de títulos de Grand Slam que Sharapova tinha, ela finalmente foi além e conquistou seu quinto título, ironicamente no mesmo palco que havia levado o último, em uma vitória que veio na base do grito.





Março de 2016 - Sharapova, a culpa, a inocência e a verdade