Sharapova, a culpa, a inocência e a verdade

14:16 Net Esportes 0 Comments

Já faz algum tempo e, no primeiro momento, parecia inevitável não defendê-lo de tantas acusações. Lance Armstrong assumia publicamente que fizera o uso proposital do doping e perdia todos os títulos conquistados no Tour de France. "Em nossos corações ele será um eterno campeão", pensava eu. Mas a verdade era que um competidor sujo não merece respeito por muito tempo. Não existe mal algum em mudar de opinião, em achar legal e engraçado saber que na Austrália os livros do ciclista americano saíram da sessão de esportes e foram parar na seção de ficção. Ele não mereceu mesmo aqueles sete títulos da maior corrida de ciclismo do mundo, nos fez perder tempo assistindo as provas e torcendo fervorosamente por ele, fomos enganados por uma farsa do esporte, até quando veremos casos de doping vindo à tona?





Então surge o escândalo russo, envolvendo principalmente o atletismo e você fica temeroso. Será que mais cedo ou mais tarde a musa do salto com vara Yelena Isinbayeva entrará para a lista negra? Aqueles olhos azuis encantadores que despertaram nossa paixão e torcida para vê-la voando cada dia mais alto nos estádios olímpicos deste mundão afora. Quem sabe logo mais não estará nas Olimpíadas do Rio de 2016. Ufa! Por enquanto não se ouve o nome dela, mas da Rússia, ou melhor, da Austrália e Nova York, vem uma notícia tão estarrecedora quanto, quiça mais surpreendente ainda. Maria Sharapova anuncia que foi pega no exame anti-doping do Aberto da Austrália. Essa não!





"Escândalo do doping" nas principais manchetes de notícias. Em menos de 24 horas três grandes patrocinadores quebram seus contratos com a eterna musa do tênis. Lamentável ver uma empresa como a Nike, que fora a única a manter sua lealdade com Tiger Woods quando este sofreu um "escândalo sexual", simplesmente deixar Maria Sharapova de forma tão rápida, e talvez até precipitada, antes de apurar os fatos e levar todos os argumentos em consideração. Parece um medo preventivo da opinião pública e uma urgência extrema em tomar uma posição. Parece a Jennifer Capriati soltando o verbo através das redes sociais como se o seu caso de uso de maconha não tenha sido tão ruim quanto ou até pior que isso.