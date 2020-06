Campeões 2020: Tiz the Law

A Times Square está vazia, assim como a Quinta Avenida. Ninguém está nas ruas, com medo do novo coronavírus. A pandemia de Covid-19 entrou para a história da humanidade, e mudou muitas realidades. O dia 6 de junho ficou para trás, não teve corrida de cavalos no Belmont Park. Seria naquele dia a terceira e última etapa da Tríplice Coroa, mas sem Kentucky Derby e sem Preakness Stakes o tríplice coroado nem poderia ser conhecido mesmo que tivesse corrido. A nova data nem demorou muito para ser reagendada, foi no mesmo mês que a data original, com apenas duas semanas de diferença. Mas o dia 20 de junho foi histórico para o Belmont Stakes, com suas arquibancadas completamente vazias, sem público para assistir uma das maiores corridas de cavalo do mundo. De qualquer forma os cavalos foram liberados para a disputa e um deles acatou e definiu, essa é a lei.





Arquibancadas vazias não foram as únicas coisas atípicas em Belmont Park neste sábado histórico. Havia distanciamento social e havia também mudanças na distância da corrida. Acostumada a um percurso mais longo, o Belmont teve que ser reduzido neste ano atípico. A largada aconteceu na reta oposta e os cavalos fizeram apenas duas curvas. Antes da primeira delas Tap it to win parecia que levaria apenas mais um toque para vencer, mas aos poucos ele foi ficando para trás e pagando o preço de liderar desde o começo. A partir da última curva um outro cavalo foi ganhando fôlego e mostrando quem era o dono da pista neste grande dia. Tiz the Law determinou, essa era a lei.





Com uma arrancada final fulminante ele levou o narrado oficial ao delírio. Sozinho em sua cabine ele gritava e vibrava longe de tudo e longe de todos. Desde 1882 um cavalo criado em Nova York não vencia em sua adorada casa. Barclay Tagg, por sua vez, tornou-se o treinador mais velho a vencer o Belmont com seus 82 anos de idade. Distanciamento social, máscara e muito álcool gel, essa é a nova lei para enfrentar o novo coronavírus e evitar a covid-19. Tiz the Law também é a nova lei nas corridas de cavalos, o novo grande nome para o restante da temporada que ainda vai demorar muito para ocorrer e que, desta vez, começou onde normalmente termina.