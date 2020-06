Maiores salários do esporte em 2020

Saiu mais uma lista da revista Forbes com os atletas mais bem pagos do mundo. Todos os anos a curiosidade para saber quem ganhou mais dinheiro aguça o interesse dos fãs em todo o mundo. Neste ano a primeira posição poderá ser uma grande surpresa para a maioria das pessoas, mas existe uma verdade que este blog aqui nunca revelou e que, por causa da primeira posição deste ano, resolvemos detalhar. Não é um segredo e a Forbes sempre divulga, mas aqui somamos tudo e colocamos apenas o total ganho por cada um. Essa divisão está entre o salário de cada um propriamente dito e a publicidade. Muitos atletas ganham um pouco mais com propaganda e não apenas como atleta mesmo. E praticamente 90% do que Federer ganhou no último ano foi em publicidade, incrível!





1. Roger Federer

U$ 106,3 Milhões (publicidade: 100 M)

TÊNIS

Com 38 anos de idade, o tenista suíço Roger Federer vai surpreendendo a cada ano enquanto não se aposenta. No ano passado chegou na final do torneio de Wimbledon e, com quatro títulos menores, passou dos 100 na carreira. Mas o que tem mandado mesmo, ao contrário de qualquer outro na lista, é o que ele ganha com publicidade. É claro que se ele não estivesse mais jogando, talvez ganhasse menos com propaganda, mas a diferença é brutal. Federer segue firme, mas se não ganhar mais Grand Slam poderá ser superado por Nadal e Djokovic.





2. Cristiano Ronaldo

U$ 105 Milhões (publicidade: 45 M)

FUTEBOL

Muitos achavam que CR7 estava dando um tiro no pé ao sair do Real Madrid e ir para a Juventus, na Itália, mas parece que as coisas estão melhores do que nunca para o português. Cristiano Ronaldo manteve a mesma posição do ano passado, mas ultrapassou Messi que havia sido o primeiro colocado na ocasião. O título do Campeonato Italiano vaio mais uma vez para a "Velha Senhora", mas ainda falta um pouco mais, ainda falta o craque trazer para o país da bota a tão sonhada Champions que não vem desde 1996.





3. Lionel Messi

U$ 104 Milhões (publicidade: 32 M)

FUTEBOL

O argentino caiu de primeiro para terceiro. Levando em consideração que Federer passou ele e Cristiano, então o grande problema foi apenas ter ficado atrás do jogador português. Mas isso não quer dizer que Messi teve um ano ruim, pois o título espanhol com o Barcelona veio, o prêmio de melhor jogador do Mundo pela FIFA vaio mais uma vez e o único ponto negativo talvez tenha sido amargar o terceiro lugar na Copa América ao invés do primeiro, mas isso também não importa muito pois todos já estão acostumados com a Seleção da Argentina!





4. Neymar

U$ 95,5 Milhões (publicidade: 25 M)

FUTEBOL

O brasileiro Neymar segue com polêmicas dentro e fora dos gramados, mas segue firme entre os dez mais bem pagos depois que foi chegando aos poucos. Mesmo declarando que não queria mais jogar no PSG, ele continua por lá e continua ganhando o título francês. Na Copa América não esteve por lesão, e é difícil tentar imaginar o futuro do atleta. Certamente só sai de Paris se for para o Barça novamente, e se assim o fizer deverá continuar ganhando muito dinheiro.





5. LeBron James

U$ 88,2 Milhões (publicidade: 60 M)

BASQUETE

A mudança para o Los Angeles Lakes ainda não fez muito efeito para LeBron James. O ano de 2019 foi muito difícil, o time não conseguiu nem mesmo se classificar para os playoffs. Mas a conta bancária de LeBron não vem tendo muitos problemas, ele segue sendo muito bem pago e agora ocupa a quinta colocação no ranking. Com a chegada de Anthony Davis tudo deve melhorar para o Lakers e quem sabe ele consiga mais dinheiro também.





6. Stephen Curry

U$ 74,4 Milhões (publicidade: 44 M)

BASQUETE

O título não veio desta vez para Curry que viu o Toronto Raptors ser campeão pela primeira vez, mas Curry mereceu estar entre os dez mais bem pagos porque carregou o time nas costas praticamente sozinho depois que Kevin Durant se lesionou. Mais uma final valeu à pena, pois depois disso ele também se machucou e o Golden viveria dias tristes com a última colocação na temporada 2020. Os bons tempos vão demorar para voltar ou talvez nunca mais retornem novamente.





7. Kevin Durant

U$ 63,9 Milhões (publicidade: 35 M)

BASQUETE

Kevin Durant deixou o Golden State Warriors na mão, mas o Golden não deixou de pagá-lo tão bem quanto ele mereça, apesar da lesão. Depois disso ele foi embora, assinou com o Brooklyn Nets, mas continua lesionado e ainda não pode jogar. O importante mesmo é que o dinheiro continue caindo na conta, pois quando voltar a atuar tudo pode acontecer e tudo poderá mudar para a vida do time mais jovem de Nova York. E se isso acontecer mesmo então Durant irá ganhar ainda mais dinheiro e poderá ter uma posição ainda melhor na lista.





8. Tiger Woods

U$ 62,3 Milhões (publicidade: 60 M)

GOLFE

Quem acha que Roger Federer está velho e passando da hora de se aposentar então não faz ideia da idade de Tiger Woods. O maior jogador de golfe da história tem 44 anos de idade, não pensa em parar e continua jogando como nunca. Em 2019 o mundo sorriu para ele novamente quando voltou a vencer um Major depois de mais de dez anos. Woods faturou o nostálgico Masters de Augusta e colocou o seu nome entre os maiores de todos os tempos mais uma vez. Quem sabe não venha mais um esse ano e quem sabe ele não volte ao topo da lista mais uma vez.





9. Kirk Cousins

U$ 60,5 Milhões (publicidade: 2,5 M)

FUTEBOL AMERICANO

Em um mundo de Tom Brady e Aaron Rodgers, fica difícil conseguir entender como Kirk Cousins pode aparecer em nono lugar na lista dos dez mais bem pagos do mundo. Ainda mais quando vemos uma situação completamente oposta a de Federer, ou seja, ele não ganhou quase nada com publicidade. É um desconhecido praticamente, mas o Minnesota Vikings resolveu tirá-lo do Washington Redskins em 2018 e pagá-lo muito bem. E é só por isso que ele está aqui entre os atletas mais bem pagos do planeta, pois vencer que é bom ainda não venceu nada.





10. Carson Wentz

U$ 59,1 Milhões (publicidade: 4 M)

FUTEBOL AMERICANO

Um caso que também surpreende é o de Carson Wentz. Ele é titular absoluto do Philadelphia Eagles, mas está sempre se lesionando. Quando o time venceu o Super Bowl em 2016 ele estava machucado e nem jogou, além disso viu o seu substituto ser eleito o MVP do jogo. Mas o Eagles resolveu mandar Nick Foles embora e manter Wentz com um excelente salário e uma esperança de que com ele a equipe possa voltar a ser campeã novamente.





Além da lista dos dez mais bem pagos, temos alguns destaques e surpresas no restante. Tyson Fury representa o Boxe na décima primeira posição, mas Conor McGregor já trás o MMA para a décima sexta posição, pena que anunciou a aposentadoria recentemente. Naomi Osaka, na posição 29, é a mais nova representante feminina mais bem paga do mundo. Ele deixou para trás Serena Williams que ficou na posição 33. Canelo Alvarez é o quarto boxeador a aparecer na lista, mas caiu para trigésimo depois de ter estado entre os dez no ano passado. Anthony Davis aparece em 44 lugar depois de ter ido para o Los Angeles Lakes, talvez melhore no ano que vem. Aaron Rodgers foi outro que estava entre os dez do ano passado e caiu para 45. Clayton Kershaw é o único representante do beisebol na posição 57.