Campeões 2020: Los Angeles Lakers

13:10 Net Esportes 0 Comments

Quando LeBron James saiu do Cleveland Cavaliers e foi para o Miami Heat, diziam que ele estava indo atrás de um título que jamais conquistaria por lá. Os torcedores se revoltaram, queimaram camisas com o número 23 e se arrependeriam mais tarde. Ele falhou na primeira final, mas na segunda levou. No total foram quatro finais e dois títulos. Lebron resolveu voltar ao Cavs para dá-los a glória que jamais tiveram, sofreu e perdeu, mas também conseguiu. Os números expressivos e o jogo sólido fazem muitos compará-lo a Michael Jordan, ás vezes arriscando elevá-lo ao posto máximo de melhor, ou pelo menos, o jogador mais completo da história. O único problema talvez seja o número de títulos, três parecem pouco, precisava mais e LeBron então foi atrás, rumando para o gigantesco Los Angeles Lakers.



Com ele chegou Anthony Davis e algumas outras peças fundamentais, mas o resultado imediato não veio como nunca veio rápido nos outros times que passou. Lesões, falta de entrosamento, talvez até um comando técnico mais efetivo atrapalharam um pouco. Mas era apenas uma questão de tempo, circunstâncias e momento certo para que o time amarelo pudesse voltar ao topo. Quando chegou LeBron disse que iria colocar esse time no lugar que ele merece novamente, que é no topo do mundo. E ele conseguiu, na bolha de Orlando, longe dos fãs e em meio a uma pandemia de um vírus que mudou a história do mundo. O Los Angeles Lakers não via a final desde 2010, quando tinha Kobe Bryant, falecido este ano e com sua memória honrada com mais um título que fez a equipe da Califórnia igualar um grande rival depois de muitos e muitos anos.



Quando o Lakers tinha "apenas" 9 títulos, o Boston Celtics já tinha 16. A equipe verde só conseguiu mais um desde então e o Lakers foi acumulando taça atrás de taça. Depois de 2010 entrou em declínio e quando Kobe se aposentou eles afundaram de vez. Mas LeBron chegou para salvar a equipe do fundo do poço. É claro que ele teve ajuda, mas todos os grandes jogadores sempre tiveram ajudas, mesmo Michael Jordan ou Magic Johnson. Talvez um dia poderemos considerar mais a dupla James e Davis, mas hoje, neste título, o grande nome é LeBron James sem dúvida alguma, que ainda ganhou o prêmio de MVP das finais e cumpriu sua promessa de resgatar a honra do Lakers. E é por isso que ele está na lista dos maiores nomes do esporte em 2020.