Dez chutes, Dez gols

O São Paulo enfrenta o fortaleza em jogo válido pela Copa do Brasil.



Rogério Ceni não está do lado do tricolor do Morumbi desta vez.



O primeiro jogo termina empatado em 3 a 3.



No segundo jogo o São Paulo vencia por 2 a 0, mas cedeu o empate.



A disputa foi para os pênaltis, mas não tinha hora para acabar.



Cada um que fazia uma cobrança acertava.



Cada goleiro que tentava defender errava.



O duelo chegou então na décima cobrança, com o Fortaleza sempre indo primeiro.



Roger Carvalho havia feito o gol de empate no tempo normal, mas deta vez ele não fez.



Brilhou a estrela de Tiago Volpi, que deixou a decisão com Pelé.



Não era o Rei do Futebol, mas sim o menino Léo Pelé.



Na última sexta-feira Pelé completou 80 anos de vida.



Pelé eternizou a camisa de número 10.



Léo Pelé realiava a cobrança número 10 e marcou o gol número 10.



O São Paulo sofreu, mas venceu. E Léo Pelé foi nota 10.