Campeões 2020: Los Angeles Dodgers

Antes de sair do Brooklyn, em Nova York, o Dodgers deixou lá sua marca após tantos anos sendo acolhido pela Big Apple, desde 1883 e vários nomes que recebeu. Foi em 1955 e eles derrotaram o grande rival local New York Yankees na World Series em grande parte graças à Jackie Robinson que mudou a história deste esporte para sempre. Depois disso, em 1958, eles partiriam para Los Angeles, onde estão até hoje, tendo sido campeão já em 1959. Os títulos não cessaram, mas o último havia sido em 1988. A equipe se recuperou muito nos últimos anos, chegou em 2020 na sua terceira decisão em quatro anos, mas ainda faltava um detalhe a mais para alcançar a taça de campeão. A derrota em 2018 para o Boston Red Sox foi marcante, mas foi da equipe que os superou naquela ocasião que eles conseguiram o tal detalhe que estava faltando.



O beisebol é um pouco diferente do basquete da NBA, por exemplo, em termos de grandes estrelas. Sem dúvida alguma existem os grandes jogadores, mas grandes estrelas como Alex Rodriguez ou mesmo Jackie Robinson é um tanto raro de se ver e sozinhos eles não conseguem nada. É muito mais interessante uma equipe solida jogando bem e com regularidade, afinal esse talvez seja o esporte coletivo mais individual que existe, e cada um precisa fazer o seu trabalho no bastão independente do trabalho do outro. Na hora de defender as coisas mudam um pouco e aí sim o jogo se torna um pouco mais coletivo pois a bolinha tem que passar de luva para luva. Mas ás vezes mesmo com um time já completo e chegando em decisões ainda falta alguma coisa, e faltava Mookie Betts.



Ele não foi extremamente decisivo, não foi o MVP como Corey Seager que conseguiu o recorde de home runs de um shortstop, não alcançou o recorde de strikeout em pós-temporada de Clayton Kershaw, que superou o lendário Justin Verlander. Além de outros grandes jogadores e grandes marcas, até mesmo do rival Tampa Bay Rays que fez um jogo quatro inacreditável da World Series e se encheu de esperanças quando empatou a série. Mas ele chegou para somar e mudar a história de um time com tanta história para contar desde que vivia sua vida no Ebbets Field. Mookie Betts era uma das principais armas do Red Sox e chegou ao título em 2018, mas foi negociado em 2020 e o Red Sox afundou. Ao mesmo tempo sua nova equpe se reergueu depois de ter chegado em duas finais seguidas e não chegado no ano passado. Por isso no dia em que o Los Angeles Dodgers alcançou seu sétimo título nós escolhemos Mookie Betts como um dos maiores nomes do esporte em 2020.