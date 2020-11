Campeões 2020: Lewis Hamilton

A corrida termina e lá está ele em primeiro novamente. Mesmo sem largar em primeiro ele consegue sempre terminar na frente. Seu companheiro de equipe poderia impedi-lo de ser campeão mundial mais uma vez, mas com uma volta atrás não o fez. Tinha também os caras dos carros cor de rosa, mas Lewis Hamilton não deu nem bola. De sexto para terceiro e de terceiro para sétimo, depois disso veio a recuperação e não demorou muito para soltar o grito de campeão. Agora são sete vezes na primeira posição, igualando assim o alemão. O inglês cresceu idolatrando Ayrton Senna, agora chega ao topo do mundo incentivando todas as crianças e não desistirem de seus sonhos.



Em 2018 Lewis Hamilton conseguiu entrar na décima posição de nossa lista final de melhores do ano. Naquela ocasião ele havia igualado o número de títulos da lenda Juan Manuel Fangio na Fórmula 1. O feito foi engrandecido ainda mais depois que ele se manteve firme nas últimas corridas do ano e continuou vencendo as corridas, não se importanto se já tinha sido campeão ou não. Isso mostra que tudo importa e também o levou a ter sua menção honrosa no ano seguinte pelo mesmo motivo. Esse ano ele conseguiu ir além e certamente estará entre os dez e em uma posição melhor, afinal além de superar o número de vitórias de Michael Schumacher (mostrando a importância de continuar vencendo após ser campeão), ele ainda conseguiu igualar o número de títulos do alemão neste ano onde as "igualadas" de recordes estão sendo alcançadas em diversos esportes.