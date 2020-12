Os maiores nomes do esporte em 2020

1.

Rafael Nadal

TÊNIS

2.

Lewis Hamilton

FÓRMULA 1

3.

LeBron James

BASQUETE

4.

Tom Werner

FUTEBOL

5.

Mookie Betts

BEISEBOL

6.

Iga Swiatek

TÊNIS

7.

Patrick Mahomes

FUTEBOL AMERICANO

8.

Tadej Pogačar

CICLISMO

9.

Denny Hamlin

NASCAR

10.

Bayern de Munique

FUTEBOL

Menções honrosas

Que ano foi esse de 2020? Um vírus mortal chegou de forma devastadora e mudou o cenário do planeta, afetando naturalmente o esporte também. Até março tudo ia bem, seguindo seu curso normal com os eventos acontecendo e os campeões aparecendo, mas de repente, a partir de março, tudo mudou. A NBA parou, os campeonatos de futebol também e, aos poucos, os eventos começaram a ser adiados ou, na pior das hipóteses, cancelados sumariamente. Depois de um tempo, após uma quarentena difícil que parecia interminável, alguns começaram a voltar na medida do possível. A NBA encontrou sua bolha de segurança, o futebol retirou os torcedores do estádio e o tênis limitava os fãs com distanciamento social e uso obrigatório de máscara. Mas nem todos tiveram a mesma sorte, as Olimpíadas, a Eurocopa e a Copa América foram para 2021, e mesmo assim não estão com sua realização garantida. No Reino Unido o torneio de Wimbledon e o Aberto britânico de golfe não aconteceram, assim como o Ironman no Hawaii. Triste e difícil, mas a vida segue e, dentro daquilo que de alguma forma conseguiu acontecer, tentamos encontrar o que de melhor aconteceu.Com Olimpíadas e Eurocopa, a expectativa era muito grande para grandes nomes do esporte. Sem a realização de muitos eventos, ou feitos de uma forma mais restrita, a tarefa se tornou mais difícil, mas mesmo assim dentre os nomes escolhidos tivemos realizações extraordinárias. Uma das coisas mais interessantes que ocorreram foram as chamadas "igualadas" de conquistas, com atletas que conseguiram igualar o recorde de uma conquista que já estava estabelecida. Esses três nomes foram elevados ao topo da lista, que seguiu com os nomes que de alguma forma levam sorte para onde passam, seguidos por uma conquista histórica, uma conquista de força e terminando com três nomes que conseguiram seus feitos de formas inacreditáveis no final ou ao longo de toda a competição. Depois do décimo nome, conseguimos ainda citar algumas menções honrosas. Lembrando que a lista é baseada em nosso calendário esportivo e leva mais em consideração aquelas competições que consideramos como as mais importantes do ano.Ás vezes, não foi muito o caso deste ano pelas circunstâncias, temos muitos nomes que não conseguem entrar na lista dos dez maiores, por isso criamos as menções honrosas para lembrar que eles também foram grandes neste ano. Um desses nomes foi o de, piloto veterano de rali que é pai do atual piloto da Fórmula 1. Seu feito foi ter ganho o Raly Dakar mais uma vez, a terceira na carreira, mas com o detalhe que o fez com seus 58 anos de idade. Outro nome é o treinador de cavalos, que em outro ano já conseguiu estar até entre os dez. Neste ano seu cavalo levou o Kentucky Derby e ele alcançou a sua vitória número seis da carreira, igualando Ben A. Jones, que também tem seis vitórias entre os anos de 1930, 1940 e 1950.Vale destacar também, que sim, foi superado no último dia do Tour de France, mas após o vice ele foi lá e venceu a Volta da Espanha, além de, que foi peça chave na caminhada do PSG até a final da Champions League. E para fechar as menções dois nomes do feminino, um deles é o da tenista, que foi campeã do Aberto da Austrália, finalista de Roland Garros e eleita pela WTA como a melhor jogadora do ano. Se continuar assim ela deve figurar entre os dez maiores nomes logo logo. A outra é, jogadora de basquete da WNBA que já esteve entre os dez nomes em 2018 e que fez quase a mesma coisa que fez naquele ano, venceu o título e foi MVP das finais, só faltou ser MVP da temporada.