Pode o Utah Jazz ser campeão?

Parece que 1998 foi ontem. John Stockton e Karl Malone, uma das maiores duplas que a NBA já viu em sua história. O Utah Jazz havia chegado pela primeira vez em sua história em duas decisões de título do maior campeonato de basquete do mundo. O problema é que do outro lado estava um tal de Chicago Bulls que tinha jogando lá um tal de Michael Jordan. É como a história de Patrick Ewing e Latrell Sprewell no New York Knicks em 1999, Além de tantos outros grandes jogadores que conduziram suas equipes até uma decisão, mas não levaram o anel de campeão. Depois disso as coisas foram difíceis, com alguns títulos de divisão e em outras ocasiões até a última posição. Mas em 2017 surgiu uma nova esperança, chamada de Donovan Mitchell, que vem mudando a história do Jazz e quer transformar a música em um grito de emoção.



Mas será que o Utah Jazz pode ser finalmente campeão? A equipe lidera atualmente a NBA, tanto na Conferência Oeste como no geral. Está disparado na frente e nem conta com tantas estrelas como o Brooklyn Nets, que comprou "todo mundo". O Nets pelo menos lidera no Leste e, se estiver completo, pode ser imbatível. O Lakers perdeu suas principais estrelas por lesão e vem se arrastando para se manter entre os classificados aos playoffs. Aliás, os playoffs tem sido o grande problema do Jazz, que sempre avança para jogá-lo, mas nunca vai além de uma ou duas rodadas. Desta vez, em primeiro e com o mando de quadra, com a confiança que lhe falta, as coisas podem mudar e sua história pode ser diferente. Será? John Stockton e Karl Malone iriam gostar.