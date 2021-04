Campeões 2021: Hideki Matsuyama

O Masters de Augusta tinha bastante público, apesar da pandemia de COVID-19. Nos Estados Unidos a média móvel de mortes, que já foi superior a 3 mil por dia, está abaixo de mil atualmente. Talvez por isso, e também porque são o país que mais vacina, vemos tantas pessoas aglomeradas e sem máscaras nesse evento. Aliás os eventos esportivos por lá andam a todo o vapor, com a maioria deles liberadas para o público, tanto parcial como total em alguns casos. O que não vemos, no entanto, é Tiger Woods em Augusta pois ele sofreu um grave acidente de carro e ainda está se recuperando da cirurgia por múltiplas lesões. Difícil prever, mas talvez nunca mais vejamos Woods jogando novamente, ou nunca mais jogado como jogava. Só o tempo dirá.



Mas uma coisa interessante pode ser vista logo no primeiro dia. Justin Rose, que venceu o US Open em 2013, consegue bater 65 e termina o dia com 7 abaixo do par. Muito longe, empatados em segundo, estão Brian Harman e Hideki Matsuyama, com apenas 3 tacadas abaixo do par. Parece até que acabou o campeonato, mas Rose sucumbiu nos dias seguintes e nunca mais conseguiu ficar abaixo do par do campo. Enquanto isso outros jogadores avançaram como Will Zalatoris e Jordan Spieth, mas o grande avanço mesmo veio no sábado, com o japonês Hideki Matsuyama fazendo o que Rose fez no primeiro dia, bateu 65 e avançou para a liderança com 11 abaixo do par.



O domingo chega e perna treme. Matsuyama até conseguiu os birdie's que precisava para se manter em primeiro, chegando a ter 13 abaixo do par, mas nos últimos buracos viu uma sequência terrível de bogey's e parecia ameaçado. Zalatoris se aproximava para tentar empatar, mas não teve forças suficientes. Hideki Matsuyama termina com um bogey no 18, mas ainda assim é campeão com 10 abaixo do par. E o Masters de Augusta que não viu Tiger Woods jogando, não viu o cara que assombrou no primeiro dia manter a força, acabou vendo um japonês vencendo por lá pela primeira vez na história.