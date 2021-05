Campeões de 2021: Medina Spirit

Não era o novo filme "Vozes e Vultos" da Netflix, mas havia um espírito solto rondondo a TwinSpires neste primeiro de maio de 2021. Ninguém estava surfando e a areia de Churchill Downs não é a areia da praia, mas o espírito de um vencedor era o mesmo de Medina. Ele saiu na frente com uma força inacreditável, mas após a última curva se sentiu severamente ameaçado. Mandaloun veio com fúria, Hot Rod Charlie também vinha quente e Essential Quality tinha a sua qualidade essencial de um favorito que arranca na reta final. Mas o dia não era apenas para um corredor nato, era preciso cavalgadas firmes como se equilibra em cima de uma prancha. Foi assim que Medina Spirit se recuperou e e se manteve em primeiro até cruzar o disco final com apenas duas cabeças de vantagem.



foi um triunfo incrível e emocionante para um cavalo com espírito de campeão, e mais do que isso foi mais uma conquista do jockey John Velazquez que já havia sido campeão no ano passado e alcançou sua quarta taça. Ele igualou Victor Espinoza e Calvin Borel que recentemente também ganharam duas vezes seguidas, e agora está firme em busca de igualar o recorde de cinco vitórias que pertence a Eddie Arcaro e Bill Hartack. Mas apesar do dia ter sido extremamente grandioso para esse cavalo e esse jockey, houve ainda um outro vencedor no dia que conseguiu alcançar uma marca ainda mais impressionante que o colocou onde qualquer outro jamais foi um dia no Kentucky Derby, em 147 anos de história.



Seu nome é Bob Baffert e ele é treinador de cavalos. Justamente o treinador de Medina Spirit e que apostou todas as suas fichas na competência de John Velazquez para conduzir o cavalo glorioso do estábulo Zedan Racing. O cara que no ano passado foi campeão desse mesmo Kentucky Derby com Authentic e que em 2018 venceu a tríplice coroa com Justify, um feito gigantesco que já havia conseguido com American Pharoah em 2015 após uma seca de 38 anos. Somam-se a isso três vitórias antigas que vieram em 1997, 1998 e 2002 e que agora dão a ele a incrível marca de sete vitórias para um treinador, superando as seis de Ben A. Jones que ele havia igualado no ano passado.



Bob Baffert com seus cabelos brancos e 68 anos nas costas entra na lista dos candidatos a maior nome do esporte de 2021 e, se conseguir ir além como fez em 2018 e 2015, pode ter com ele a companhia deste cavalo incrível Medina Spirit, com seu espírito campeão que não é nenhum filme de terror, e também deste jockey que nasceu para vencer e que promete fazer também a história acontecer no Preakness Stakes e no Belmont Stakes.