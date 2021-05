Os maiores salários do esporte em 2021

CONOR MCGREGOR

$180 M

Irlanda - 32 anos - MMA

LIONEL MESSI

$130 M

Argentina - 33 anos - Futebol

CRISTIANO RONALDO

$120 M

Portugal - 36 anos - Futebol

DAK PRESCOTT

$107.5 M

Estados Unidos - 27 anos - Futebol Americano (NFL)

LEBRON JAMES

$96.5 M

Estados Unidos - 36 anos - Basquete (NBA)

NEYMAR

$95 M

Brasil - 29 anos - Futebol

ROGER FEDERER

$90 M

Suíça - 39 anos - Tênis

LEWIS HAMILTON

$82 M

INGLATERRA - 36 anos - Fórmula 1

TOM BRADY

$76 M

Estados Unidos - 43 anos - Futebol Americano (NFL)

KEVIN DURANT

$75 M

Estados Unidos - 32 anos - Basquete (NBA)

A pandemia de Covid-19 afetou o mundo inteiro e o esporte não poderia ter sido diferente. Com muitas competições suspensas ou adiadas, as perdas financeiras foram grandes e houve muitas reduções de salários. Para figurar entrefoi preciso usar muito da sua popularidade para alcançar ganhos fora do campo competitivo, ou seja, receber recursos financeiros vindos de patrocínios. Quem se deu melhor pulou para a primeira posição, de forma até surpreendente, assim como outros na lista. O que não mudou foi a tendência dos últimos anos com jogadores de futebol em peso, algo que foi começando aos poucos há cerca de dez anos atrás e foi se tornando algo muito comum. Uma das surpresas deste ano foi ver que o golfe ficou fora do top 10, mas o tênis segue como um outro representante dos esportes individuais além da luta e do automobilismo.A aparição de Conor McGregor no UFC 257 em janeiro não foi o retorno triunfante que ele esperava - Dustin Poirier o nocauteou na primeira luta de McGregor no UFC desde janeiro de 2020 - mas ele arrecadou cerca de US$ 22 milhões por esse retorno ao octógono. Acontece que o verdadeiro lucro dele em 2021 veio de sua propaganda para a marca de uísque Proper No. Twelve, reforçando um portfólio de endosso que inclui DraftKings, o videogame Dystopia: Contest of Heroes e a marca de estilo de vida Roots of Fight. Com isso ele acrescentou mais US$ 158 milhões em sua conta e pulou da décima sexta posição do ano passado para a primeira deste ano. Em 2018, quando lutou boxe com Floyd Mayweather Jr., ele havia chegado ao quarto lugar na lista.Lionel Messi manteve o mundo do futebol no limite com a tentativa fracassada do ano passado de deixar Barcelona, um melodrama mais tarde pontuado por um contrato que vazou que mostrou que o clube sem dinheiro está pagando a ele muito mais do que se pensava anteriormente. Ele paga com patrocínios, incluindo um contrato vitalício com a Adidas, bem como uma linha de roupas desenhada por Ginny Hilfiger, irmã de Tommy Hilfiger. No mês passado, Messi enviou camisas assinadas para a empresa farmacêutica chinesa Sinovac para ajudar a garantir 50.000 vacinas Covid-19 antes do torneio de futebol da Copa América. No ano passado Messi estava em terceiro lugar.Cristiano Ronaldo se tornou a primeira pessoa no mundo a alcançar 500 milhões de seguidores no Facebook, Instagram e Twitter em fevereiro e, um mês depois, ultrapassou a contagem de gols em jogos oficiais de ninguém menos que Pelé, quando atingiu a marca de 770 tentos em todas as competições com um hat-trick na vitória da Juventus sobre Cagliari. O empresário de 36 anos, cujo contrato de quatro anos vale em média US$ 64 milhões anuais e expira em 2022, tem um contrato vitalício com a Nike e está por trás do negócio CR7 de roupas de marca, acessórios, hotéis e academias. Em relação ao ano passado perdeu uma posição, mas segue ganhando muito dinheiro.Um bônus de assinatura de contrato na casa dos US$ 66 milhões veio com a extensão do contrato de Dak Prescott por quatro anos e US$ 160 milhões que simplesmente empurrou a estrela do Dallas Cowboys para o clube dos US$ 100 milhões da noite para o dia quando ele retornou à ativa após uma lesão no tornozelo. As perspectivas são animadoras para o quarterback da equipe esportiva mais valiosa do mundo, cujo portfólio de endosso já inclui Sleep Number, 7/11 e DirecTV. Prescott também anunciou recentemente um investimento em quatro unidades da rede de restaurantes Walk-On’s no Texas. Agora só falta ganhar um Super Bowl que o time não vence desde 1995.Tem sido um ano excepcional para LeBron James, cujo total de ganhos recorde da NBA coincidiu com a conquista do seu quarto campeonato em outubro, título que o Lakers não vencia a muito tempo. Ele também não está desacelerando: o homem de 36 anos parece mais dominante do que nunca na quadra, e ainda está estrando como protagonista de Hollywood com o lançamento do filme "Space Jam: A New Legacy" em julho e ostenta um novo contrato com a PepsiCo após deixar por muito tempo parceiro da Coca-Cola. Ele também comprou recentemente uma pequena participação no Fenway Sports Group, que é dono do Boston Red Sox, Liverpool FC e Roush Fenway Racing. No ano passado ele ocupou a mesma quinta posição.Os 282 milhões de seguidores de Neymar no Facebook, Instagram e Twitter fazem dele o terceiro atleta mais popular nas redes sociais, atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi - e fazem dele um grande atrativo para as marcas. No ano passado, ele anunciou uma saída antecipada de seu contrato com a marca Jordan da Nike e se tornou um embaixador da marca Puma, com uma versão exclusiva de seus tênis King. No mês passado, a Epic Games apresentou o ávido videogame em seu jogo de grande sucesso Fortnite com uma pele no jogo e uma competição para ganhar um par de seus sapatos. Dentro do campo chegou à final da Champions League, mas não saiu de campo com a taça. No ano passado, com praticamente o mesmo ganho, estava na quarta posição.Fora de serviço durante grande parte do ano passado devido a uma lesão no joelho, Roger Federer ganhou quase todos os seus US$ 90 milhões em patrocínios com marcas como Rolex, Credit Suisse e Uniqlo. O maior pagamento da lenda do tênis até agora pode vir de sua participação na empresa suíça de roupas esportivas On, que supostamente está planejando um IPO no outono de 2021. Por incrível que pareça não é o atleta mais velho entre os dez mais bem pagos, mas provavelmente deve seguir por aqui pois não tem planos de aposentadoria. Mias incrível ainda é o fato de que no ano passado ocupou a primeira posição quando, sem lesão ou pandemia, mostrou o que ainda pode fazer dentro das quadras.Depois de conquistar o seu sexto campeonato de Fórmula 1 em sete temporadas em 2020, além de igualar Michael Schumacher com sete títulos, o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, ficou entre os dez primeiros pela segunda vez, tendo ficado em décimo em 2017 com US$ 46 milhões. Suas 11 vitórias na última temporada renderam a ele saudáveis pagamentos de bônus de endosso que inclui Tommy Hilfiger, Monster Energy e Puma. Ele também está lançando uma equipe na série Extreme E racing. Neste ano a disputa está mais acirrada com Max Verstapen da Red Bull, mas mesmo assim tem grandes chances de seguir entre os dez no ano que vem, principalmente se for campeão novamente.Aos 43 anos, Tom Brady acabou de completar o ano mais lucrativo de sua carreira. O quarterback do Tampa Bay Buccaneers acrescentou endosso aos acordos com o fabricante de óculos Christopher Cloos e Fanatics, colecionador de roupas, enquanto colecionava muito dinheiro como palestrante no circuito virtual e como vendedor comercial. Um sétimo título do Super Bowl certamente ajudou muito, principalmente quando levamos a sua idade em consideração. Brady, que já mergulhou no empreendedorismo com sua marca de bem-estar TB12, recentemente lançou uma produtora de filmes e uma plataforma NFT, ou seja, deve vir muito mais dinheiro por aí e ele não se aposentou do esporte.Kevin Durant, deslumbrante com o Brooklyn Nets depois que uma lesão no tendão de Aquiles o afastou das quadras na temporada 2019-20, tornou-se um magnata da mídia com a Boardroom e sua empresa Thirty Five Ventures. Ele foi produtor executivo de Two Distant Strangers, que levou para casa o Oscar de melhor curta de ação ao vivo no mês passado, e comprou uma participação na Philadelphia Union da MLS no verão passado. Durant também lucrou no ano passado, quando o Uber comprou a Postmates, tendo investido cerca de US$ 1 milhão na startup em 2016 a um preço de entrada com desconto. Perdeu algumas posições em relação ao ano passado quando estava em sétimo lugar, mas se levar o Nets ao título talvez melhore no ano que vem.