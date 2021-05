Campeões de 2021: Rombauer

As duas semanas que separam o Kentucky Derby do Preakness Stakes foram marcadas por grandes polêmicas. O cavalo Medina Spirit foi pego no exame antidoping e teve sua vitória na primeira prova da tríplice coroa ameaçada. Além disso a sua participação no Preakness também estava ameaçada, afinal os organizadores não iriam querer vê-lo vencendo de forma suspeita. Assim, enquanto uma contraprova é aguardada para saber se sua vitória será mantida no Kentucky, ele passou por mais três testes antes da corrida do último sábado e, para surpresa ou alívio, nenhum doping foi comprovado, e o cavalo então alinhou para a largada no Pimlico Race Course.



Bob Baffert, o treinador que em outras situações já esteve envolvido em acusações de doping com cavalos, se defende de todas as formas alegando tratamentos por dermatites como justificativa. Ele também se alegra imensamente quando vê Medina Spirit largando na frente e disparando como fizera no Kentucky duas semanas antes. Só que desta vez o cavalo suspeito tem uma companhia nada agradável, é Midnight Bourbon e para sua sorte ainda não é meia-noite para ele tomar um bourbon. Desta forma ele avançar rápido e segue em praticamente todo o percurso emparelhado, ou até pelo menos a última curva do percursos.



Midnight Bourbon avança com força e vai deixando Medina Spirit para trás. O problema é que, por trás deles, e com uma força ainda maior, surgia de forma incrível Rombauer, que se guardou a corrida toda alternando entre a sexta e quinta posição. Na reta final ele atropelou de uma forma incontestável, parecia até um Medina Spirit sob efeito de doping. O jockey Flavien Prat vibra e o treinador Michael W. McCarthy, que nunca viu a sombra da suspeita como Bob Baffert, celebra su primeira vitória em uma corrida de tríplice coroa após ter vencido a Breeder´s Cup de 2018. Agora é esperar se ele mantém a força no Belmont Stakes e se Medina mantém sua vitória no Kentucky.