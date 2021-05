Campeões de 2021: Phil Mickelson

Era o último buraco do dia. Phil Mickelson tinha duas tacadas de vantagem e liderava o PGA Championship com certa folga. Ele caminha pelo fairway em busca de uma consagração que não vinha desde 2013. Neste momento os torcedores não conseguem conter a emoção e aos poucos vão entrando dentro do campo. A multidão vem de uma vez só e não tem pandemia, distanciamento social e nem mesmo diversos seguranças que podem conter os entusiasmados torcedores. Eles só param quando Mickelson para, afinal o golfista ameriano ainda precisa dar a sua tacada para chegar no green. Quando acerta o golpe preciso os torcedores gritam mais uma vez. Em seguida ele para novamente e respira fundo, espera o adversário dar sua tacada para seguir em frente novamente, e com ele vem os torcedores incontidos.



São tantas pessoas que ele se perde no meio delas. Lá está também Brooks Koepka, que só consegue chegar alguns minutos depois. Precisando de três tacadas para ser campeão, ele resolve em duas e consegue mais um major aos 50 anos de idade. Depois de Julius Boros, que foi campeão do mesmo PGA Championship aos 48 anos de idade em 1968, Phil Mickelson se tornou o jogador de golfe mais velho da história a ser campeão de um dos quatro torneios de golfe mais importantes do mundo. O jogador que faturou seu primeiro título em 1991 e que demorou alguns anos até se tornar uma jogador prestigiado e ganhar seu primeiro título grande, quando já tinha 33 anos de idade.



Phil Mickelson confirmou com esse título do PGA Championship uma tendência de atletas mais velhos alcançando grandes glórias. Recentemente vimos Tom Brady ganhando o Super Bolw no futebol americano da NFL aos 43 anos. Tiger Woods ganhando major com mais de 40 anos. Serena Williams e Roger Federer no tênis com quase 40 anos e não dando sinais de aposentadorias. E nas palavras do próprio Phil Mickelson - “Espero que isso inspire alguns a apenas colocar aquele pequeno trabalho extra, porque não há razão para que você não consiga atingir seus objetivos em uma idade mais velha”, que segundo ele mesmo também disse “Só dá um pouco mais de trabalho.”