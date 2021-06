E desta vez Chelsea, como será?

Não tá fácil para os times que chegam pela primeira vez em uma final de Champions League. Nas últimas três edições foram três times diferentes chegando na grande decisão e os três perderam esta chance preciosas. O primeiro foi o Tottenham em 2019, que acabou sendo derrotado pelo Liverpool. No ano seguinte, quando a pandemia de Covid-19 já assolava o mundo, foi a vez do Paris Saint-Germain chegar lá, mas não conseguir superar o Bayern de Munique. E desta quem sofreu foi o Manchester City, atual campeão inglês que em uma final inglesa que não conseguiu superar o Chelsea, que foi campeão pela segunda vez. Ironicamente, já em sua terceira final, o Chelsea também havia provado do mesmo veneno quando em 2008 quando perdeu para o Manchester United naquela que havia sido sua priemira vez na final.



Agora o Chelsea terá que mudar uma outra história que acontece com quem vence uma Champions Legue, que é a chance de disputar o Mundial de Clubes da FIFA. A primeira vez foi em 2012, quando venceu a Champions pela primeira vez e chegou ao mundial pela primeira vez em sua história. Naquela ocasião saíram derrotados, perdendo para um time brasileiro. E desta vez Chelsea, como será? Será que vão conseguir mudar essa história e conquistar o título do Mundial pela primeira vez? Ou será que irão encontrar mais um time do Brasil e ver essa sina se tonar realidade novamente e eles sentirem o que o City sentiu neste domingo. As respostas virão apenas em dezembro, no Japão.