Começando a pequena coleção

Em 2019 o ciclista colombiano Egan Bernal assombrou o mundo ao conquistar o Tour de France naquela que foi apenas a sua segunda participação na competição. De quebra ele ainda se tornou o primeiro ciclista da América Sul a vencer a prestigiada competição em todos os tempos. Então veio 2020 e as coisas não saíram como planejado e Bernal acabou abandonando. Agora em 2021, ao invés de ir em busca do bicampeonato na França, ele resolveu mudar um pouco de rumo e se inscreveu para competir no Giro d'Itália, que ao lado do Tour e da Volta da Espanha formam as três maiores competições de ciclismo do mundo. O resultado acabou sendo nada a menos do que o início de uma pequena coleção de grandes conquistas.



O cartão de visitas foi dado já na nova etapa, que por acaso foi a primeira etapa com subidas nas montanhas. Bernal vence e assume a camisa rosa de líder, essa ele não perderia mais até o final. A trajetória para levantar o caneco parecia até tranquila, principalmente depois que venceu novamente na etapa 16 e mostrou uma força que parecia vir de outro mundo. Mas dali em diante teve que fazer um esforço gigantesco com o britânico Simon Yates ameaçando e o italiano Damiano Caruso quase chagando lá com a ajuda da sua torcida correndo em casa. Por fim um minuto e vinte e nove segundos acabaram por serem suficientes para evitar o colapso.



Agora Bernal provavelmente irá querer aumentar sua pequena coleção de conquistas nas grande voltas indo em busca da Volta da Espanha. Ganhar as três no mesmo ano é algo hoje impossível talvez para qualquer ciclistas, mas se ele não for mesmo no Tour de France, talvez se arrisque em busca da Volta ainda neste ano, ou quem sabe prefira vencer cada uma delas em anos diferentes. Se o fizer o objetivo passará a ser ganhá-las novamente em outras oportunidade, afinal Egan Bernal tem apenas 24 anos de idade e sempre que venceu uma grande volta ele teve que voltar ao pódio para colocar a camisa branca de jovem mais bem colocado também.