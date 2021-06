12:59 Net Esportes 0 Comments

O Belmont Park, onde acontece todos os anos o Belmont Stakes, fica um pouco afastado do centro de Nova York em Manhattan, mas cerca de onze mil pessoas vão até lás pois o primeiro sábado de junho é sempre um dia especial. Mas não basta apenas chegar lá, tem que apresentar um teste Covid negativo ou um atestado de que você está vacinado. A tarefa não é das mais difíceis, basta ver que a Times Square está lotada todas as noites e a Big Apple é um exemplo da vacinação no mundo. Só não foi quem preferiu ver Yankees contra Red Sox no Bronx, uma tristeza para os torcedores locais que viram a equipe de Boston levar a melhor. Eles também perderam uma corrida de cavalos que teve um competidor com uma qualidade essencial para vencer.



O Belmont Stakes está de volta à sua função tradicional de ser a corrida que fecha a tríplice coroa do turfe americano, já que no ano passado com a bagunça casada pela pandemia acabou sendo a prova de abertura. O problema é que não havia chances de tríplice coroa, até porque o cavalo Medina Sprit, flagrado no doping após o Kentucky Derby, nem foi para Nova York, e ainda viu seu treinador Bob Baffart ser suspenso por dois anos. Rombauer tinha boas chances depois de vencer o Preakness Stakes, mas eles podem ter cometido um erro de iniciante ao trocar seu jockey vencedor pelo grande John Velazquez, que ficou disponível após a ausência de Spirit, mas ele não conseguiu aquela arrancada final que seu antecessor fez em Baltimore.



Desta vez quem deu uma arrancada fulminante após a última curva e na reta final foi Essential Quality. O cavalo pareceu ter aquela qualidade essencial que um vencedor precisa para fazer a diferença na hora certa. A corrida do Belmont Stakes tem um percurso mais longo que suas duas antecessoras da tríplice coroa e aprece que não vai acabar nunca, ainda mais quando é preciso passar um rival e manter a diferença até o fim. Hot Rod Charlie estava quente no páreo, mas não teve forças, ou um pouco mais de uma qualidade essencial, para evitar que Essential Quality o ultrapassasse e desse ao treinador Brad Cox sua primeira vitórias em uma das três maiores corridas de cavalos da história que registrou a sua edição de número 153.