Rod Laver já está preocupado

13:10 Net Esportes 0 Comments

Quando Federer igualou Pete Sampras em número de Grand Slam parecia um feito épico. Mas o suiço nunca parou de jogar, até mesmo hoje em dia com quase 40 anos, e então aumentou sua coleção para vinte títulos de Grand Slam. Mas aos poucos Rafael Nadal foi chegando perto e logo empatou com o suiço. A sua chance de ser o maior vencedor de todos os tempos isolado chegou com o torneio de Roland Garros, sua casa onde já venceu treze vezes, mas ele sucumbiu na semifinal diante de Novak Djokovic. O sérvio que sempre correu por fora, apesar de não tõa por fora quanto Andy Murray, conseguiu o que muitos achavam que era impossível e, na grande final apesar do susto, conseguiu consolidar o sonho e faturou o torneio francês pela segunda vez na carreira. Foi o seu décimo nono torneio de Grand Slam, que o deixou colado em Federer e Nadal, melhor do isso foi ter feito tal como em 2016, quando também havia ganhado o Aberto da Austrália, deixando Rod Laver muito preocupado.



Rod Laver é o tenista australiano que até hoje é o único jogador que já ganhou os quatro títulos de Grand Slam no mesmo ano. Se não bastasse ele ainda fez isso duas vezes em sua carreira, uma antes e outra depois que começou a Era Aberta do tênis. Para isso Djokovic terá que ganhar também os torneios que faltam: Wimbledon e US Open. O grande problema para ele é que em 2016 ele não conseguiu aproveitar a chance que teve. Se não bastasse essa sombra pairando sobre si, ainda tem o fato que não ganha em Londres desde 2019 e em Nova York desde 2018. Porém, se conseguir o feito, além de igualar Nadal e Federer, ele ainda ultrapassaria os dois. Além disso ainda é um ano de Olimpíadas, onde ele só tem um bronze em Pequim 2008, e isso aumenta ainda mais sua vontade de conseguir algo que nem Rod Laver conseguiu.