E o Lionel Messi conseguiu

A maioria das pessoas não teriam coragem de questionar a genialidade futebolística do jogador de futebol argentino Lionel Messi. O craque que por muitos anos brilhou com a camisa do Barcelona e colecionou títulos, recordes e prêmios ao redor do planeta Terra. Mas, quer queira quer não, sempre haverá alguém para ficar cutucando e dizendo que "La Pulga" nunca conseguiu conquistar a Copa do Mundo, principalmente quando surgem as comparações com Maradona. Pior do que isso, é que Messi não conseguia brilhar com a camisa da Seleção Argentina, não cantava o hino nacional, não teve sua medalha olímpica valorizada e era alvo de críticas. Certo dia ele chegou a ameaçar uma aposentadoria da Seleção, mas desistiu e continuou sua jornada. A espera valeu à pena, e a recompensa foi gloriosa.



Poderia ter acontecido já em 2014, na final da Copa do Mundo jogada no Brasil. Depois disso ainda tiveram duas finais de Copa América em dois anos seguidos: 2015 e 2016, onde a Argentina perdeu para o Chile nos pênaltis. O vice era uma sina de Messi, que já havia sido vice da Copa América em 2007. O tempo vai passando e a idade vai avançando, as oportunidades vão surgindo e não vão sendo aproveitadas. Será que Messi fica pensando nisso quando vai dormir? Eis que chega então a Copa América na Argentina, que dividiu a sede com a Colômbia. Mas estávamos na Pandemia, e ambos os países desistem. O Brasil então acolhe a Copa América, pensando que talvez fosse fácil vencê-la como o fez todas as vezes que sediou, incluindo a última em 2019.



E com a final mais uma vez no Maracanã, o Brasil está lá, mas sem ver o Peru do outro lado, desta vez é a Argentina. É mais uma chance, mais uma oportunidade para Messi conseguir aquilo que jamais conseguiu, e também para a Argentina que não vencia uma competição desde 1993. Nos minutos finais da partida, Messi recebe a bola e fica cara a cara com o goleiro, a bola então escapa do seus pés e ele perde um "gol feito". Nem foi preciso, Di María já havia feito um no primeiro tempo e Argentina não sofreu nenhum gol na decisão. O cenário era perfeito, jogando no Maracanã e contra o maior rival, o Brasil e com Neymar em campo. Messi finalmente conseguiu erguer uma taça de campeão pela Seleção principal do seu país, sendo ainda o artilheiro da competição e o melhor jogador. Tudo normal e que já era para ter acontecido a muito tempo, mas que só aconteceu agora em 2021. E agora? Será que mesmo assim ainda vão falar que falta a Copa do Mundo?.