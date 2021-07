Três com vinte em busca do vinte um

Aos 39 anos Roger Federer segue jogando, sendo que sua última final de Grand Slam foi em 2019 e o último título em 2018. Os motivos que o levam a continuar jogando podem ser vários, mas um deles talvez fosse o fato de saber que seus dois maiores oponentes poderíam alcançá-lo e até superá-lo em número de títulos de Grand Slam. Rafael Nadal chegou aos mesmos vinte títulos em 2020, quando venceu Roland Garros pela décima terceira vez em sua carreira. Um ano depois ele teve a chance de superar o suiço, mas perdeu na semifinal do seu torneio favorito para Novak Djokovic. O sérvio então chegou ao décimo nono título de Grand Slam e, pouco tempo depois, na grama sagrada de Wimbledon ele alcançou os vinte títulos. Agora os três maiores jogadores dos últimos quinze anos tem exatamente o mesmo número de títulos de Grand Slam cada um, mas só um deles tem a chance de fazer algo que só Rod Laver conseguiu.



Djokovic foi acusado de ser obcecado pelos recordes e talvez este seja mesmo o motivo dele conseguir alcançar Federer e Nadal. Ele venceu na Austrália em janeiro, algo normal já que foi em Melbourne que conseguiu seu primeiro Grand Slam em 2008 e é lá que tem seu maior número de Grand Slam com nove. Depois ele fez o mais difícl e improvável que foi derrotar Nadal na semifinal de Roland Garros e posteriormente levar o título. Em Wimbledon foi mais um pesseio, afinal sem Nadal e Federer competitivos e com as novas promessas em baixa, fica um pouco mais fácil conseguir a taça. Assim ele chegou ao número mágico de 20 Grand Slam. E pensar que antes os 14 de Pete Sampras pareciam uma marca tão difícil de ser alcançada. Mas mais do que isso ele chega com a possibilidade de conseguir os quatro Grand Slam no mesmo ano, algo que só Rod Laver fez a muitos e muitos anos atrás.



Parece que Rafael Nadal está treinando muito forte para a temporada de quadra dura visando o título do US Open. Seria uma vingança contra a derrota para Djoko em Roland Garros e a grande chance de ser o primeiro com 21 títulos. Roger Federer dificilmente tem alguma chance, sua maior chance seria em Wimbledon onde joga melhor, mas com quase 40 anos muitos poucos acreditam que consiga o vigésimo primeiro título. Algum outro tenista ainda pode surpreender e tirar a grande oportunidade de Djokovic, mas o sérvio está obecedado pelos recordes e quer escrever a história que seus dois maiores rivais nunca conseguiram escrever, e ele pode ainda por cima incluir as Olimpíadas neste história toda. E quer ele consiga ou não, os vinte ou vinte um títulos de Grand Slam já parecem poucos, após a fim da carreira de cada um poderemos ver esse número muito maior e muito mais difícil de ser alcançado pelas novas gerações que virão por aí.