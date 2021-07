Que grandiosa chance foi perdida

A seleção masculina de futebol da Inglaterra chegou pela primeira vez em toda a sua história à uma final de Eurocopa. Parece algo inacreditável para o país que inventou o futebol e que tem uma das maiores ligas do esporte, a Premier League. O mundo inclusive viu a decisão da Champions League, maior competição de clubes do mundo, ser decidida por dois times ingleses neste ano de 2021. O futebol inglês está em alta, mas a Seleção inglesa parece não conseguir "chegar lá". Os saudosos vivem das lembranças da polêmica conquista da Copa do Mundo de 1966, que foi disputada em seu próprio território. Ninguém se importa muito com as três medalhas de ouro olímpicas, que vieram nos primórdios dos Jogos entre 1900 e 1912. Menos ainda para torneios ou taças como Toulon, Stanley Rous ou Copa Challenge. O que importa mesmo é Copa do Mundo, ou a Eurocopa, que em 2021 teve diversas sedes, mas com a final em Wembley, o templo sagrado do futebol, o mesmo lugar onde foram campeões em 1966 e viram a Rainha Elizabeth II entregar a taça Bobby Moore. Mas algo não saiu como planejado, e a Ingleterra não saiu do jejum.



Estava tudo mais do que perfeito. O estádio lotado, apesar da pandemia. O gol logo no começo da partida e, mesmo sem a Rainha, havia o príncipe e a princesa nas tribunas de honra. A itália já havia perdido a final do Torneio de Tênis de Wimbledon também disputado em Londres e o sonho ficava mais próximo conforme o tempo ia passando. Só que a Ingleterra esqueceu que o jogo só termina quando acaba, que mais um gol nunca é demais e que a Itália não perde a muitos e muitos jogos seguidos. E a Itália então encontrou o seu gol que buscou obstinadamente após o início do segundo tempo, deixando a Inglaterra perdida em campo e não encontrando um jeito de fazer jogar o que jogou Sterling durante toda a competição até ali. A disputa seguiu acirrada até o final e durante a prorrogação, com ambas as equipes mais preocupadas em não levar outro gol do que em fazer mais um para garantir a vitória. Assim a disputa só poderia ir para os pênaltis, com a vitória ficando com quem chuta melhor ou com quem tem o goleiro que defende mais chutes errados.



Com quatro conquistas de Copa do Mundo, essa foi apenas a segunda vez que a Itália conquista a Eurocopa em toda a sua história. A última vez foi a muitos anos, em 1968, quando venceram a Iugoslávia em duas partidas, na época que não havia decisão por pênaltis após empate no tempo normal. A conquista, principalmente por vir em Wembley contra os donos da casa, da uma grande força para a Itália que se tornou agora uma das Seleções favoritas para a conquista da Copa do Mundo de 2022 no Catar, com novas estrelas em ascensão e velhos conhecidos como Chiellini, o capitão que joga com raça e vontade extrema, tudo que sobrou na Itália e que faltou um pouco na Inglaterra, e que pode ter sido fundamental para essa grande conquista.