Mais um fim de semana em Nova York

No sábado teve homenagens às vítimas do 11 de setembro. Teve New York Yankees contra New York Mets no Citi Field e teve também a final feminina do US Open de tênis.



No domingo teve o VMA da MTV no Barclays Center, antes que a NBA retorne, teve mais um New York Yankees contra New York Mets no Citi Field e teve também final masculina do US Open de tênis.



No sábado o presidente dos Estados Unidos Joe Biden estava no Marcos Zero ao lado dos ex-presidentes Barak Obama e Bill Clinton. Os Yankees venceram o Mets depois sete derrotas consecutivas e a jovem britânica Emma Raducanu derrotou a outra jovem jogadora Leylah Fernandez e se tornou campeã de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.



No domingo enquanto o Brooklyn Nets não começa a dar show em casa, quem deu show foi a Anitta. Já os Yankees voltaram a perder para o Mets, por apenas uma corrida, mas perderam, enquanto que o russo Daniil Medvedev derrotou o sérvio Nova Djokovic e se tornou campeão de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.



O sábado foi um dia trsite para quem sofreu com os atetados terroristas do 11 de setembro, mas foi extremamente feliz para Emma Raducanu que se tornou a primeira jogadora na história que saiu do torneio de qualificação para conseguir ser campeão de um Grand Slam de tênis.



O domingo foi feliz para Daniil Medvedev que finalmente ergueu o seu troféu de campeão, mas foi extremamente triste para Djokovic que não conseguiu ganhar os quatro títulos de Grand Slam no mesmo ano e também perdeu a chance de se tornar o maior campeão de Grand Slam isolado.